De geruchten rondom Max Verstappen en een mogelijk vertrek naar Mercedes zijn de afgelopen week weer behoorlijk gegroeid na het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing en woorden van vader Jos Verstappen. De Nederlander reageert nu op hoe hij denkt over een mogelijke overstap naar de Zilverpijlen.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels is Adrian Newey vertrokken bij het team van Red Bull en zijn de geruchten dus opnieuw in een stroomversnelling gekomen.

150 miljoen geen drijfveer

Op de mediadag voor de Grand Prix van Miami, het eerste moment dat de coureurs weer aan de tand gevoeld kunnen worden na het grote nieuws, krijgt Verstappen natuurlijk vragen over de verschillende geruchten. Zo circuleerde er bijvoorbeeld rond dat er een contract voor maar liefst 150 miljoen per jaar klaarligt: "Uiteindelijk, zelfs als dat al het geval zou zijn met 150 miljoen, dan nog is geld voor mij geen drijfveer om ergens anders naartoe te gaan. Ik ben ook al blij met wat ik momenteel verdien en daardoor draait het puur om performance. Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik geïrriteerd zou raken als ik voor P5 of P6 zou rijden. In dat opzicht draait het puur om de prestaties. Toto weet dat ook, iedereen weet dat", citeert Motorsport.com de Nederlander.

Hengelen door Wolff

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "Uiteindelijk gaat het erom dat we de snelste auto hebben. Dat heb ik altijd gezegd en gelukkig hebben we de laatste jaren de snelste auto bij Red Bull." Dat het team van Mercedes via Toto Wolff blijft hengelen naar Verstappen, ondanks het feit dat de auto momenteel niet geweldig is, snapt de Limburger wel: "Nee, dat is niet gek omdat iedereen altijd optimistisch en hoopvol over dingen moet zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat ik momenteel bij het team wil blijven, omdat ik geloof in het project dat we hebben samen met iedereen die erbij betrokken. Maar in de sport en ook in het leven weet je natuurlijk nooit wat er in de toekomst kan gebeuren."

