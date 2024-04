Wolff geheimzinnig over komst Verstappen: "Als ik dat zeg, vergooi ik mijn strategie"

Max Verstappen staat fier bovenaan het wensenlijstje van Toto Wolff voor volgend seizoen. De Mercedes-teambaas wil de regerend wereldkampioen maar wat graag inlijven als opvolger van Lewis Hamilton, maar weet ook dat hij de touwtjes niet in handen heeft. Op de vraag of Verstappen nog steeds een serieuze optie is voor 2025, geeft Wolff een geheimzinnig antwoord.

Verstappen liet tijdens de Grand Prix van China nogmaals zien waarom hij zo hoog op het lijstje staat van Wolff. Met grote overmacht wist de Nederlander in zowel de Sprint als de hoofdrace als winnaar over de streep te komen. Mercedes kon, zoals wel vaker dit seizoen, geen vuist maken tegen Red Bull. Wolff hoopt dat dat volgend seizoen, maar zeker in 2026 - wanneer de nieuwe reglementen hun intrede doen, anders zal zijn. De Formule 1-teams zijn momenteel druk bezig met het ontwikkelen van hun motor voor dat jaar, maar de laatste berichten zijn dat Red Bull ietwat achterloopt op schema en dat de eerste resultaten nog niet erg indrukwekkend zijn. Mercedes heeft meer ervaring op dat vlak en hoopt daarom een voorsprong te kunnen pakken vanaf 2026. Maar is dat mét of zonder Verstappen achter het stuur van hun bolide? Wolff wil er in verband met zijn "strategie" weinig over kwijt.

Wolff heeft "strategie" voor komst Verstappen

Wolff weet dat Red Bull momenteel de snelste auto heeft, maar is dat in 2026 ook nog het geval? En wat te denken van de onrust die momenteel heerst binnen het team van de energiedrankgigant? Wolff weet dat er meerdere redenen zouden kunnen zijn voor Verstappen om verder te kijken. Niet alleen de auto speelt een rol. "Er zijn ook andere factoren", zo zegt Wolff tegen de pers in Shanghai. Als hij vervolgens de vraag krijgt of hij Verstappen nog als serieuze optie ziet voor volgend jaar, geeft hij een geheimzinnig antwoord: "Maar als ik dat zeg, vergooi ik hierbij misschien mijn hele strategie"

Alternatieven voor Mercedes

Wat de Mercedes-teambaas precies bedoelt met zijn 'strategie', is onduidelijk. Blijkbaar heeft de Oostenrijker een plan, maar wil hij de inhoud hiervan nog niet verklappen. Mocht Verstappen niet toehappen, dan heeft Wolff nog enkele andere ijzers in het vuur. Fernando Alonso is inmiddels geen optie meer, maar Mercedes heeft naar verluidt ook Carlos Sainz en Kimi Antonelli op haar lijstje staan. Verstappen is echter de naam die bovenaan prijkt.

