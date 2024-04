Max Verstappen en Sergio Pérez wisten tijdens de Grand Prix van China weer een prima resultaat mee naar huis te nemen voor Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner is dan ook tevreden en ziet dat Pérez constanter is geworden dit Formule 1-seizoen. Volgens de Brit komt dat omdat de Mexicaan zich minder bezighoudt met Verstappen.

Pérez begon de race in Shanghai vanaf de tweede positie, naast Verstappen, maar wist deze positie niet thuis te brengen. Hij verloor een plek aan Lando Norris en kwam zodoende als derde over de streep. Omdat Verstappen de Grand Prix van China wist te winnen, keerde Red Bull wel met een dubbel podium huiswaarts. En dat is iets dat we dit seizoen vaak zien. Red Bull weet met grote regelmaat een dubbel podium binnen te halen. En dat was vorig seizoen wel anders. Horner ziet dan ook een verandering binnen Red Bull die mogelijk ten grondslag ligt aan de betere teamprestaties. Volgens de teambaas heeft Pérez zijn "mindset" verandert en "maakt hij zich niet druk" om wat Verstappen doet. Iets dat in het verleden wel anders was.

Artikel gaat verder onder video

Pérez "maakt zich niet druk om wat Verstappen doet"

In de voorgaande seizoenen probeerde Pérez zich steeds te meten met Verstappen en sprak hij zelfs uit dat zijn doelstelling was om wereldkampioen te worden. Dit jaar is het echter allemaal anders. De Mexicaan lijkt zich te hebben neergelegd bij een rol als tweede coureur en probeert vooral het maximale uit zichzelf te halen. Deze verandering ziet ook Horner. "Hij heeft een andere mindset", zo vertelt de teamchef in gesprek met de media in Shanghai. "Hij heeft veel vertrouwen en maakt zich niet druk om wat Max doet. Die aanpak heeft hem geholpen."

LEES MEER: Verstappen wint Grand Prix van China na dubbele Safety Car, tweede plek voor Norris

Horner zag Pérez zijn tijd nemen bij Leclerc

In China werd Pérez weliswaar geen tweede zoals gehoopt, maar dat lag niet zozeer aan de Mexicaan zelf, zo is Horner van mening. Het had te maken met de ongeplande pitstop onder de Safety Car. "We moesten weer stoppen om de strategie af te stemmen op McLaren en Ferrari", aldus Horner, die wel erkent dat Pérez wat tijd en banden verloor bij het inhalen van Charles Leclerc. "Hij nam de tijd om Charles in te halen en daardoor gebruikte hij wat meer van de banden."

Gerelateerd