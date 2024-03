Carlos Sainz maakt voorlopig een uitstekende indruk in het huidige Formule 1-seizoen. De Spaanse coureur won de laatste Grand Prix in Australië en door zijn prestaties op de baan wordt hij inmiddels veelvuldig in verband gebracht met het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull. Ook Hans-Joachim Stuck ziet dat wel zitten.

Sainz moest drie weken geleden tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië noodgedwongen verstek laten gaan wegens problemen met zijn blindedarm en terwijl de Spanjaard onder het mes ging, reed Oliver Bearman een uitstekend weekend. Twee weken later was de Madrileen weer fit om aan de start te verschijnen en liet hij nog maar eens zien uit welk racehout hij gesneden is. Na een mooie inhaalacte op Verstappen zag hij hoe de Nederlander ook nog tegen remproblemen aanliep en uitviel, waardoor Sainz opnieuw de man is die Verstappen zijn zegereeks weet te doorbreken.

Pérez eruit gooien

Door de uitstekende prestaties van de Madrileen, die vanaf volgend seizoen zonder stoeltje zit, wordt hij regelmatig in verband gebracht met een stoeltje bij Red Bull om daar Sergio Pérez te vervangen. Ook Stuck denkt dat dat een goed idee is: "Ik zou alle mogelijk middelen gebruiken om een eerlijke oplossing te bedenken en het contract met Pérez te beëindigen. Er zitten zeker clausules in zijn contract. Dan zou ik Sainz het stoeltje aanbieden. Op dit moment is er geen betere. Ik denk dat competitie voor goede zaken zorgt. Max zou nog harder moeten gaan rijden, iets dat hij zeker kan", vertelt hij bij Eurosport.

Problemen voor Verstappen

De voormalig Formule 1-coureur wil graag zien of Verstappen zich staande zou houden tegenover de coureur uit Madrid: "Ik weet zeker dat Max slechter slaapt als hij weet dat Sainz zijn nieuwe teamgenoot wordt. Er komt een dag in je loopbaan dat je je status verliest. Verstappen is de nummer één bij Red Bull, maar op een bepaald punt is dat ook afgelopen. Of hij wordt te oud of een nieuwe teamgenoot zet plotseling druk op hem. Een dergelijke situatie kan voor twee dingen zorgen: Verstappen wordt nóg sneller of hij zakt door het ijs."

