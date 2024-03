Het Formule 1-team van Red Bull Racing is in een vergevorderd stadium met Fernando Alonso inzake een stoeltje voor 2025, zo meldt het Duitse F1-Insider. Het is alleen nog de vraag of de Spanjaard plaats zal nemen naast of ín het stoeltje van Max Verstappen. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de bal in het Verstappen-kamp gelegd.

Alonso wordt al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar Red Bull of Mercedes. De tweevoudig wereldkampioen heeft een aflopend contract bij Aston Martin en verkeert dus in een luxepositie nu er meerdere zitjes vrijkomen bij de grotere teams. F1-Insider heeft nu vernomen dat Alonso op het punt staat teamgenoot te worden van Verstappen in 2025. De 42-jarige coureur uit Oviedo gaat Sergio Pérez vervangen, zo is het plan. 'De Spanjaard is de kandidaat met de grootste voorkeur van de huidige 'alleenheerser' Christian Horner, die de onvoorwaardelijke steun geniet van de Thaise grootaandeelhouders', zo valt te lezen. Het Oostenrijkse kamp, met onder meer Dr. Helmut Marko, zou geen groot voorstander zijn van de komst van Alonso, maar Horner gaat compleet aan hen voorbij, zo werd gisteren al bekend.

Horner negeert Marko en wil zich bewijzen met Alonso

'De Oostenrijkse oppositie rond Dietrich Mateschitz' erfgenaam Mark Mateschitz en autosportbaas Helmut Marko, die de Brit [Horner, red.] wilden ontslaan vanwege vermoedens van machtsmisbruik, kunnen momenteel alleen maar toekijken', zo meldt het medium over de aanstaande transfer van Alonso naar het team van Milton Keynes. De filosofie van Marko wordt dit keer door Horner opzij geschoven: 'Jouw filosofie om de Red Bull-coureursposities te vullen met jong talent uit de pool telt niet meer.' Horner zou eigenhandig de keuze voor Alonso willen maken om te bewijzen 'dat hijzelf verantwoordelijk is voor de grote successen van de afgelopen jaren en niet het wonderkind uit Nederland gepromoot door Helmut Marko', zo meldt bovengenoemd Duits medium.

Kamp Verstappen al op de hoogte van komst Alonso

Tevens weet F1-Insider te melden dat 'het Verstappen-kamp al weet welke teamgenoot ze in 2025 kunnen verwachten'. De zeer waarschijnlijke komst van Alonso zou al zijn medegedeeld aan Verstappen en zijn entourage, waartoe ook vader Jos en manager Raymond Vermeulen behoren. 'Verstappen moet zich nu de vraag stellen: wil hij het risico nemen om te strijden tegen een coureur uit hetzelfde team die voor Horner een middel tot een doel zou kunnen zijn? Namelijk om te bewijzen dat hijzelf als teambaas verantwoordelijk is voor de grote successen van de afgelopen jaren.'

Red Bull dichtbij akkoord met Alonso over contract

De onderhandelingen met Alonso schijnen zeer voorspoedig te verlopen. 'De gesprekken met Alonso, wiens contract bij Aston Martin eind dit jaar afloopt, zouden al vergevorderd zijn. De Spanjaard, wereldkampioen in 2005 en 2006, wordt ondanks zijn voor Formule 1-normen relatief hoge leeftijd nog steeds beschouwd als één van de beste coureurs in het veld. Met Red Bull gelooft hij volgend jaar zijn derde titel te kunnen pakken - vooral omdat hij kan rekenen op de steun van de Red Bull-machthebbers rondom Horner.'

Horner wilde Alonso al eerder halen, Marko hield dit tegen

Het potentieel contracteren van Alonso zou ook nog op een ander front voelen als een overwinning voor Horner. De Britse teambaas wilde de Spanjaard namelijk ook al in 2013 naar Red Bull halen om Mark Webber te vervangen, maar Marko en Mateschitz hielden dit destijds tegen. "Alonso past niet in onze filosofie. We gaan Red Bull Racing bemannen met onze jonge coureurs", zo zei Marko destijds. En zo geschiedde, want Daniel Ricciardo werd toen aangesteld als teamgenoot van wereldkampioen Sebastian Vettel.