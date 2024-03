Fernando Alonso en Christian Horner zouden een "serieus gesprek" gevoerd hebben over een stoeltje bij Red Bull Racing vanaf 2025. De Red Bull-teambaas gaat hierin voorbij aan Dr. Helmut Marko, die normaliter de coureurssamenstelling voor zijn rekening neemt. Horner neemt het heft in eigen handen en is op eigen initiatief gaan praten met de tweevoudig wereldkampioen, zo meldt Erik van Haren.

Alonso verkeert in een bijzonder luxe positie momenteel. De Spanjaard is één van de betere coureurs op de grid die over een aflopend contract beschikt. Normaliter niet perse een voordeel, maar nu er potentieel stoeltjes gevuld kunnen worden bij onder meer Mercedes en Red Bull Racing, wrijft Alonso in zijn handen. In het geval van Red Bull zou het zelfs zo kunnen zijn dat er twee posities vrijkomen. Sergio Pérez heeft een aflopende verbintenis en Max Verstappen wordt vanwege alle perikelen binnen het team in verband gebracht met een vertrek. Vanuit Red Bull ligt er de uitdaging om beide stoeltjes richting 2025 gevuld te houden met twee sterke coureurs. Horner zou daarom op eigen initiatief al "serieus" hebben gesproken met Alonso, zo meldt Telegraaf-journalist Van Haren in de Formule 1-podcast. Horner zou in dit proces voorbij zijn gegaan aan Marko.

Horner op eigen houtje in gesprek met Alonso

"Ik heb begrepen - van meerdere kanten - dat Horner al een serieus gesprek heeft gevoerd met Alonso", zo laat Van Haren weten. Normaal gesproken is het Marko die de coureurszaken regelt voor Red Bull en zusterteam Visa Cash App F1, maar in dit geval zou Horner op eigen houtje hebben gehandeld. "Wat daar het interessante aan is, is dat normaal gesproken natuurlijk Helmut Marko die gesprekken gewoon voert. Die gaat over het coureursbeleid bij Red Bull en de Racing Bulls [Visa Cash App F1, red.]. Alleen nu is Horner daar mee bezig, in ieder geval met Alonso."

Alonso moet keuze gaan maken

Van Haren denkt dat Alonso ook prima bij Aston Martin kan blijven, maar dat de contractduur een struikelblok kan vormen. De Spanjaard zou zodoende kunnen overwegen nog één keer te gaan vlammen bij een topteam, mede ook gezien zijn leeftijd. Al betwijfelt Van Haren of het onderling goed gaat als Alonso naast Verstappen komt te zitten. De twee zijn goede vrienden, maar hebben allebei ook een winnaarsmentaliteit; iets dat zou kunnen botsen als ze in dezelfde auto op de baan zijn.

Alonso en Verstappen naast elkaar gaat niet goed

"Aston Martin heeft misschien liever dat hij voor meer jaar tekent en dat hij op zijn leeftijd denkt: 'ik teken liever voor één jaar'. Maar die denkt natuurlijk ook: 'Mercedes heeft een plekje vrij, Red Bull misschien als Pérez weggaat en nog een plekje als Verstappen weggaat. Maar Alonso en Verstappen naast elkaar? Ze hebben veel respect voor elkaar, maar ik zie dat niet echt goed gaan."