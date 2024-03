Max Verstappen moest al vroeg tijdens de F1 Grand Prix van Australië zijn auto terugbrengen naar de pitstraat. Een probleem met de remmen gooide roet in het eten en zorgde voor een DNF. De oorzaak van het euvel lijkt nu bekend en F1-Insider meldt dat dit het wantrouwen van Verstappen richting teambaas Christian Horner heeft versterkt.

Verstappen begon de race op Albert Park nog vanaf pole position, maar werd al in de tweede ronde voorbijgestoken door Carlos Sainz van Ferrari. Amper twee ronden later was het klaar voor Verstappen, want door een probleem met zijn remmen begon zijn auto te roken en kwamen er zelfs vlammen vrij. De regerend wereldkampioen moest zijn auto noodgedwongen terugbrengen naar de pitbox en zich terugtrekken uit de race. Een enorme domper, al bleef Verstappen er redelijk rustig onder. Dat het probleem zich bij de remmen bevond, was al vrij snel duidelijk, maar de exacte oorzaak moest nog onderzocht worden. Deze lijkt nu bekend, want F1-Insider heeft vernomen waardoor het probleem met de rem heeft kunnen ontstaan.

Verkeerd vastgedraaide schroef veroorzaakte probleem

En hoewel het probleem in de basis klein is en de volgende keer prima voorkomen kan worden, klinken er geluiden dat de DNF van Verstappen zijn relatie met Horner verder onder druk heeft gezet. Her en der wordt zelfs geïnsinueerd dat er mogelijk opzet in het spel zou zijn. 'Het falen van Verstappen tijdens de GP van Australië afgelopen zondag versterkte het wantrouwen dat Verstappen heeft jegens de impopulaire teambaas [Horner, red.].', zo valt te lezen. 'Een verkeerd vastgedraaide schroef zou hebben geleid tot het falen van de remmen van de Red Bull met startnummer 1.'

DNF kwam op 'slechts mogelijke moment' voor Verstappen

Het stuk gaat verder met het gegeven dat de uitvalbeurt van Verstappen niet erg gunstig is voor de huidige situatie en spanningen binnen het team. 'Ook al was het hoogstwaarschijnlijk toeval [de uitvalbeurt, red.], de fout kwam wel op het slechts mogelijke moment vanwege de emotioneel gespannen situatie in het team', aldus het medium.

