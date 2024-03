Daniel Ricciardo heeft bij het Formule 1-team van Visa Cash App RB niet de seizoenstart gehad waarop hij had gehoopt. The Honeybadger had gehoopt zich te kunnen onderscheiden met het oog op een mogelijke toekomst bij Red Bull Racing, maar in plaats daarvan is zijn positie onder druk komen te staan. Er zijn - in tegenstelling tot de berichten - echter geen plannen om hem spoedig te vervangen. Dit meldt PlanetF1.com op basis van eigen bronnen.

Een bijzonder goede test op het circuit van Silverstone gaf Ricciardo vorig jaar plots weer hoop op een toekomst bij Red Bull Racing. De Australiër werd aangewezen als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri en mocht zich daar verder bewijzen met het oog op de toekomst. Red Bull heeft immers nog geen coureur vastgelegd voor 2025 en verder. Ricciardo wil maar wat graag dat stoeltje naast Max Verstappen bekleden - iets dat hij in het verleden ook al deed -, maar dan moet hij wel een dijk van een seizoen rijden bij Visa Cash App RB. En dat wil vooralsnog niet echt vlotten. Waar teamgenoot Yuki Tsunoda al zes punten wist te verzamelen, staat de Australiër nog steeds met lege handen. De druk op zijn positie begint dan ook toe te nemen.

Berichten over deadline Ricciardo te voorbarig

Eerst was er een interview met Dr. Helmut Marko, die stelde dat Ricciardo binnenkort wel moest gaan leveren. Na Australië kwamen daar de geruchten bij dat de man uit Perth tot en met de Grand Prix van Miami had gekregen om zich te bewijzen. Een echte deadline dus. Liam Lawson zou al klaarstaan om het stoeltje over te nemen, zo werd geschreven. Echter, PlanetF1.com meldt nu dat deze berichten te voorbarig zijn. Zij schrijven dat 'de suggesties dat Ricciardo binnenkort zijn stoel dreigt te verliezen te voorbarig zijn. Hoewel de Australische coureur wel haast moet maken, zijn er geen plannen om hem uit zijn stoeltje te halen en te vervangen'.

Lawson nergens van op de hoogte gesteld door Red Bull

Ook Lawson zou van niets weten over een eventuele coureurswissel na Miami. 'Het eigen managementteam van Lawson heeft ook naar voren gebracht dat Lawson niet door Red Bull op de hoogte is gesteld van dergelijke stappen', zo schrijft bovengenoemd medium. 'De Kiwi-coureur heeft geen contact gehad met de media of enige opmerking gemaakt over een mogelijke overstap richting het stoeltje van Ricciardo.' Er lijkt dus (nog) geen sprake te zijn van een harde dealdine voor Ricciardo, al weet hij ongetwijfeld dondersgoed dat hij snel met een goede prestatie over de brug moet komen.

