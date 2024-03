Christian Horner zat afgelopen weekend wederom 'gewoon' aan de pitmuur van Red Bull Racing tijdens de F1 Grand Prix van Australië, maar dat betekent niet dat de storm rondom de teambaas is gaan liggen. Achter de schermen doet de vrouw, die Horner beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag, er alles aan om hem veroordeeld te krijgen.

Het lijkt de laatste dagen iets rustiger te zijn rondom Horner, die tot voor kort iedere krantenkop in binnen- en buitenland domineerde. De Brit wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een werkneemster van Red Bull en zij diende dan ook een klacht in. Red Bull liet een extern onderzoek starten naar Horner, maar er bleek onvoldoende aanleiding om de teambaas serieus aan te pakken. Daarmee is de zaak echter niet afgedaan, want de vrouw - die inmiddels op non-actief is gezet door haar werkgever - probeert nu op andere manieren Horner in het strafbankje te krijgen. Zo diende ze al een officiële aanklacht in bij de FIA en strooit ze achter de schermen ook met geld om bepaalde zaken geregeld te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Werkneemster Red Bull neemt juridische stappen

Terwijl de klacht die de werkneemster indiende bij de FIA nog in behandeling is, gaat ze niet op één paard wedden, zo meldt de Daily Mail. De vrouw, die vanwege privacy redenen niet bij naam wordt genoemd, heeft haar oorspronkelijke advocatenkantoor, het Britse Lewis Silkin LLP, aan de kant geschoven en werkt nu samen met Goodwin Procter, dat gevestigd zit in de Verenigde Staten. Samen met het advocatenkantoor kijkt ze wat er mogelijk is om Horner veroordeeld te krijgen. De juridische rekeningen die hierbij horen, kosten haar naar verluidt honderden tot duizenden Britse ponden per keer. Daar blijft het echter niet bij, want de echt serieuze bedragen betaalt ze aan een zogenaamde spin-doctor.

LEES MEER: 'Rockband U2 werkt aan nummer tegen Horner: 'Don't be Horny, be Christian''

Spin-doctor was woordvoerder van premier Cameron

En deze spin-doctor is niemand minder dan Giles Kenningham, voormalig hoofd van de pers op Downing Street 10 en woordvoerder van David Cameron, destijds premier. Kenningham heeft nu zijn eigen PR-bureau, genaamd Trafalgar Strategy. Zij omschrijven zichzelf 'als een strategisch communicatieadvisebureau, gespecialiseerd in public affairs, crisiscommunicatie en reputatiemanagement'. De diensten die Kenningham aanbiedt zijn echter niet goedkoop. Een bron uit de Formule 1 zou aan bovengenoemd medium hebben laten weten dat de werkneemster van Red Bull maar liefst 15.000 tot 20.000 pond per maand moet aftikken.

LEES MEER: AMuS: 'Horner denkt dat hij kan winnen zonder Verstappen, Newey en Ford'

Torenhoge juridische kosten

De enorme kosten die de vrouw maakt onderstrepen haar vastberadenheid om haar gelijk te halen en Horner gestraft te krijgen. Echter, hoewel Red Bull haar salaris - van naar verluidt 65.000 pond per jaar - doorbetaalt tijdens haar afwezigheid, lijken dit soort bedragen niet op te hoesten voor de vrouw. Wie er dan wel voor de juridische kosten opdraait, is een vraagteken, maar bij de Daily Mail spreekt men van 'het sterke gevoel dat krachten binnen Red Bull Horner eruit willen werken als onderdeel van een interne machtsstrijd'.

Gerelateerd