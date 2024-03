De wereldberoemde rockband U2 is van plan de werkneemster - die een aanklacht heeft ingediend tegen Red Bull-teambaas Christian Horner - te helpen met een liedje. De Ierse band werkt aan een nummer met de naam 'Don't be Horny, be Christian', verwijzend naar het grensoverschrijdende gedrag van Horner. Dit meldt F1-Insider.

Waarom zou een wereldberoemde band als U2 meewerken aan een nummer tegen Horner? Dit heeft meerdere redenen. In z'n algemeenheid zou U2 zich uit willen spreken tegen grensoverschrijdend gedrag, maar ook het feit dat de vrouwelijke werkneemster met naam en foto's in de pers verschijnt in de Britse Yellow Press, ofwel de roddelbladen, vindt de muziekgroep niet oké. Daarnaast is de broer van de vrouw, die de klacht tegen Horner heeft ingediend, de schoonzoon van U2-cultgitarist 'The Edge', ofwel David Howell Evans. Met een nummer tegen Horner wil de band het opnemen voor de vrouw en Red Bull verder onder druk zetten.

Don't be Horny, be Christian'

F1-Insider stelt over informatie te beschikken dat U2 momenteel werkt aan een liedje genaamd 'Don't be Horny, be Christian', wat vrij vertaald 'wees niet geil, wees een Christen' betekent, maar uiteraard verwijst naar Christian Horner, die in de Britse pers sinds de affaire ook regelmatig Christian Horny wordt genoemd. Mede het feit dat de Ierse rockband werkt aan een nummer tegen Horner, heeft de Thaise grootaandeelhouder van Red Bull, Chalerm Yoovidhya, verder doen twijfelen aan zijn onvoorwaardelijke steun aan de teambaas. De Thai hield Horner lange tijd het hand boven het hoofd, maar vreest dat de invloed van U2 de naam van Red Bull ernstige schade toe kan brengen.

Zet U2 meer druk op Red Bull inzake ontslag Horner?

'Zelfs de Thai, die tot nu toe vierkant achter Horner stond, vreest dat de mega-invloed van U2 belangrijker is dan de poppunk van de Spice Girls', zo valt te lezen, verwijzend naar de vrouw van Horner, een ex-Spice Girl. Volgens het medium staat Horner dan ook 'op het punt de machtsstrijd binnen Red Bull te verliezen'. U2 zou met een nummer Red Bull verder onder druk kunnen zetten om Horner naar de uitgang te dirigeren. Er klonken al berichten dat de teambaas voor de Grand Prix van Australië op straat wordt gezet, maar een woordvoerder van Red Bull ontkende dit door te stellen dat Horner gesteund wordt door de aandeelhouders.

