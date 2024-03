Hoewel Christian Horner in Djedda nog aangaf dat alle neuzen binnen de renstal dezelfde kant opstaan, melden bronnen aan F1-insider dat de dagen van de teambaas bij Red Bull Racing zijn geteld. Horner had alleen nog de Thaise aandeelhouders aan zijn kant staan, maar die hebben nu voor kamp Oostenrijk gekozen, zo meldt het medium.

De hoofdpersonen van Red Bull Racing houden de kaken stijf op elkaar. Het was uitgerekend Jos Verstappen die vorige week zondag aangaf dat de huidige situatie het team uit elkaar drijft. Jos 'The Boss' heeft uiteraard het beste met zoon Max voor en heeft daarom geroepen om het vertrek van teambaas Horner. Volgens Verstappen senior leidt het gedoe rondom Horner en het interne onderzoek af van de activiteiten op de baan. De drievoudig kampioen heeft zijn lot verbonden aan dat van Helmut Marko en het lijkt erop dat de Thaise aandeelhouders nu ook overstag gaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: AMuS: 'Horner denkt dat hij kan winnen zonder Verstappen, Newey en Ford'

Thailand schaart zich achter Oostenrijk

Meerdere bronnen melden aan F1-Insider dat de Thaise aandeelhouders nu het advies gaan volgen van de Oostenrijkse minderheid. Één van de redenen is naar verluidt de Amerikaanse markt, die erg belangrijk is voor Red Bull. Een aantal invloedrijke vrouwenrechtenactivisten zouden een boycot van Red Bull in de Verenigde Staten van plan zijn. Daarnaast zijn de Thaise bazen bang dat de vrouwelijke werknemer, die de klacht tegen Horner heeft ingediend, de komende dagen uit de school klapt en actie zal ondernemen tegen het afgewezen onderzoek.

'Exit voor GP van Australië'

Het lijkt er dus op dat de onrust rondom de persoon Horner nu een climax krijgt en dat zou dus kunnen betekenen dat hij binnen afzienbare tijd gaat vertrekken bij Red Bull Racing. "Horner staat blijkbaar op het punt de machtsstrijd bij Red Bull te verliezen. Volgens welingelichte bronnen wordt hij voor de volgende race in Australië ontslagen", zo valt er te lezen.

Update: Woordvoerder Red Bull Racing spreekt ontslag tegen

Het Duitse Bild heeft contact gehad met een woordvoerder van het Oostenrijkse team. Die ontkent de eerdere berichtgeving van F1-insider: "Zoals Christian al zei, hij is dankbaar voor de volledige steun van de aandeelhouders, en dat zal zo blijven."

Gerelateerd