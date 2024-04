Het Formule 1-circus is aangekomen op Suzuka voor de Grand Prix van Japan, maar de straf die Fernando Alonso moest incasseren in Australië, is nog steeds het onderwerp van gesprek. Lando Norris heeft duidelijk gemaakt aan de kant van Alonso te staan en vindt dat George Russell gewoon beter had moeten opletten.

In de slotfase van de race op het Albert Park Circuit moest Alonso Russell achter zich zien te houden in het gevecht om de zesde positie, maar het ging goed fout bij de Brit in de één na laatste ronde. Russell gleed de grindbak van bocht 6 in, raakte de muur en kwam zijwaarts in zijn Mercedes weer terug de baan op, waardoor de wedstrijd onder gele vlaggen eindigde. Hij vermoedde dat hij een zogeheten 'brake test' had gekregen van Alonso. De wedstrijdleiding van de FIA wees de tweevoudig wereldkampioen dan ook aan als de verantwoordelijke voor de crash, omdat hij op het korte rechte stuk tussen bochten 5 en 6 eventjes had geremd. Alonso kreeg een tijdstraf van 20 seconden waardoor hij na de finish twee plekken verloor.

Had geen straf moeten zijn

"Wat Fernando deed was apart, als in extreem, maar ik denk niet dat het ook maar in de buurt komt van een brake test," begon Norris tegenover de aanwezige media in Japan. "Remde hij en schakelde hij terug? Ik weet het niet precies, maar had het überhaupt een straf moeten zijn? Nee. George, naar mijn mening, had het aan moeten zien komen. Ik wil het er niet teveel over hebben, maar George had de tijd om te zien wat er gebeurde. Het is vast lastiger als je in die situatie zit, dus daarom wil ik er niet teveel over zeggen, maar zoiets hoorde geen straf te zijn."

Consequentie van crash had effect op besluit stewards

"Zoiets als Max [Verstappen] en Hamilton, dat is een brake test," zo doelde de McLaren-coureur op het contact tussen de titelrivalen van 2021 in Saoedi-Arabië dat jaar. "Maar dit was geen brake test. Dit was gewoon proberen het heel slim te spelen, Fernando die Fernando is, en daar was [Russell] niet voor op zijn hoede. Maar het was niet een agressieve actie, het was niet alsof hij een meter voor een auto zat en daarvoor stopte. Fernando lag iets van 100 meter voor en remde wat af en de snelheid waarmee hij naderde, kwam voor George als een verrassing. Maar ik moet zeggen dat dat totaal geen straf moet zijn." Gevraagd naar of hij dacht dat de consequentie dat Russell crashte en midden op de baan terechtkwam, effect had op het besluit van de stewards om Alonso te bestraffen, antwoordde Norris: "Ik denk niet dat je dat kan negeren, toch? Als daar een asfalt run-off was [en Russell was niet gecrasht], dan zou het waarschijnlijk niet bestraft worden."

