Fernando Alonso werd tijdens de Grand Prix van Australië stevig bestraft voor de wedstrijdleiding na zijn vermeende brake test tegenover George Russell. Ook in Japan wordt er flink nagepraat over het controversiële moment. Sergio Pérez hamert erop dat er wel consistentie moet zijn wat betreft de straffen.

Alonso was op weg naar het veiligstellen van de zesde plaats in Melbourne, totdat Russell in de slotfase van de Australische Grand Prix de druk op de Spanjaard opvoerde. De 42-jarige rijder trok alles uit de kast om de Zilverpijl van Russell achter zich te houden, waardoor de Brit uiteindelijk verrast werd door Alonso en hard tot crashen kwam. Volgens de Mercedes-coureur gaf zijn ervaren tegenstander hem een brake test. De FIA was uiteindelijk ook niet gediend van de actie van de Spanjaard. Er volgde een drive-through penalty en drie punten op zijn licentie. Door de lengte van de race, werd deze omgezet in een tijdstraf van twintig seconden, waardoor Alonso uiteindelijk achtste werd.

Alonso furieus

Na afloop klonk de Spanjaard al kritisch en later ging hij op Instagram nog oven verder. "Ik ben een beetje verrast door de straf aan het einde van de race, kijkende naar de manier waarop we de bochten benaderen en hoe we de auto's zouden moeten besturen. We willen op geen enkel punt iets fout doen met deze snelheden. Ik denk dat als er daar in die bocht geen grind lag of in welke bocht ter wereld dan ook, we niet eens onderzocht worden. Ik heb twintig jaar ervaring in de Formule 1 en heb epische duels uitgevochten zoals in Imola in 2005 en 2006 en in Brazilië in 2023. Daarbij wordt er van racelijn veranderd en offer je entreesnelheid op om een goede exit te hebben. Dat is onderdeel van de kunst van motorsport", liet hij onder meer weten.

Pérez wil consistentie

In Japan wordt er verder nagepraat over de situatie in Melbourne en ook Pérez heeft zo zijn mening: "Ik vind dat de straf een beetje overdreven en over de limiet was. Het was een beetje onnodig", citeert de Spaanse tak van Motorsport.com de Mexicaan. "Mijn grootste angst is dat we dit incident opnieuw zien dit weekend en er dan niks gebeurt. We hebben namelijk een hoop gepraat over de consistentie van de straffen. In Djedda was er bijvoorbeeld een blokkade van [Valtteri] Bottas in Q1 bij twee auto's met driehonderd kilometer per uur en er was geen straf. Ik blokkeer vervolgens Hülkenberg, die een halve tiende verliest en de volgende ronde sneller is en ik krijg drie strafpunten. Het grootste discussiepunt is dus de consistentie. Als dit soort dingen bestraft worden, moet je ze elk weekend bestraffen."

