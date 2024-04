De Formule 1 heeft de F1 Power Rankings voor de Grand Prix van Japan geopenbaard. Max Verstappen is, niet verrassend, op P1 terug te vinden. Daarachter is het echter enorm spannend.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Grand Prix Japan

De Grand Prix van Japan werd, met twaalf seconden voorsprong, gewonnen door Verstappen. Het was zijn derde zege van het seizoen en tevens zijn derde overwinning in de Power Rankings, want de Nederlander is weer op P1 te vinden met een 9.6. Carlos Sainz eindigde op P3 in de race en op P2 in de Power Rankings met een 8.8. Daarachter staan Sergio Pérez, Yuki Tsunoda en Fernando Alonso met een 8.4 op een gedeeld derde plaats. Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon maken de top tien af.

Alleen Red Bull en Ferrari zijn met twee auto's in de top tien van de Power Rankings te vinden, terwijl Kick Sauber en Williams als enige teams ontbreken in de top tien van dit lijstje.

Perez, Tsunoda and Alonso all tie in third place in the @aramco Power Rankings for Suzuka! 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/6cSySZV6wW — Formula 1 (@F1) April 10, 2024

