De F1 Grand Prix van Japan, afgelopen weekend gewonnen door Max Verstappen voor zijn teamgenoot Sergio Pérez, de coureurs van Ferrari en Lando Norris, leverde genoeg gespreksstof op. De belangrijkste conclusies na het weekend op het circuit in Suzuka.

Verstappen begon de race vanaf P1 en zou, op een moment na de pitstops na, deze eerste plaats niet meer uit handen geven. Verstappen kwam uiteindelijk met een voorsprong van twaalf seconden als eerste over de streep. Pérez eindigde op P2 en kon de coureurs van Ferrari, zoals vaak dit seizoen, van zich afhouden. Carlos Sainz eindigde op P3, voor Charles Leclerc en Lando Norris. Fernando Alonso, George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda veroverden ook nog punten door in de top tien te eindigen. Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo en Alexander Albon vielen uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Max Verstappen oppermachtig en wint Grand Prix van Japan

Red Bull herstelt zich na dramatisch weekend in Australië

Na het weekend in Australië, een weekend waarin Verstappen uitviel en ook Pérez het podium niet haalde, hadden veel fans en teams een beetje hoop gekregen vanwege de teleurstellende race pace van Red Bull. Het was aan Red Bull om in Japan deze hoop, die eigenlijk werd gecreëerd door de uitvalbeurt van Verstappen en de tear off onder de auto van Pérez gedurende de race, afgelopen weekend meteen de kop in te drukken. In Japan lukte dit. Verstappen won de race, een zege die nooit echt in gevaar kwam, terwijl daarachter de race ook volgens plan verliep.

Pérez doet achter Verstappen weer wat hij moet doen

Want dat Verstappen races wint als hij vanaf P1 mag beginnen, is bijna een gegeven en niet meer verbazingwekkend. Dat Pérez op P2 eindigt in de snelste auto van het veld, was de afgelopen jaren echter allesbehalve een zekerheid. Dit seizoen is de Mexicaan echter in staat gebleken om achter Verstappen de beste coureur te zijn. Pérez reed, ook in Australië weer, foutloos tot nu toe dit seizoen en eindigde voor de derde keer na vier races op P2. Dat de Mexicaan vooral moet vechten met de Ferrari's en eigenlijk geen uitdager is voor Verstappen, was de afgelopen twee seizoenen - en ook dit seizoen weer - duidelijk. Het is echter precies zoals Red Bull het wil: P1 en P2 veroveren tijdens de race en in het kampioenschap zonder dat er echt een onderling gevecht is tussen de twee coureurs op de baan en om de titel.

Mercedes en Alpine kiezen verkeerde strategie

Daar waar veel teams, na de safety car gecreëerd door de crash van Ricciardo en Albon, vooral setjes medium en softs hadden en maar één keer gebruik konden maken van de harde band, hadden Mercedes en Alpine - net zoals McLaren - nog twee setjes over. Mercedes en Alpine besloten bij de herstart als enige met beide coureurs op de harde band te beginnen en voor een éénstopper te gaan. Dit was echter allesbehalve een succes. Beide teams konden geen tempo vinden op de harde band, die ook nog eens wat meer degradatie had dan verwacht. Hierdoor moesten beide teams uiteindelijk toch nog aan het einde van de race naar de medium of soft band gaan, waardoor ze uiteindelijk achterop raakten. George Russell werd zevende, Lewis Hamilton negende. Voor Esteban Ocon en Pierre Gasly zat er niet meer in dan P15 en P16, wat nog een plekje lager was geweest als Logan Sargeant niet in de slotfase nog een fout had gemaakt.

Tsunoda blijft in vorm

Naast Verstappen, Pérez en Sainz is er nog iemand anders die na vier races goed aan 2024 is begonnen: Yuki Tsunoda. De coureurs presteert fantastisch in de auto van Visa Cash App RB, een auto die niet tot de vijf beste teams van de grid behoort. Toch heeft Tsunoda het tijdens drie van de vier races voor elkaar gekregen om in de top tien te eindigen en punten te verzamelen in de strijd met vooral Haas. De Japanner probeert zichzelf niet alleen bij Red Bull Racing, maar ook bij Aston Martin en een paar andere teams in de kijker te rijden voor 2025 en 2026. Tsunoda heeft een aflopend contract en zal dus alles op alles blijven zetten in 2024 om indruk te maken.

Matige start van Ricciardo krijgt vervolg

Terwijl Tsunoda uitblinkt in de Visa Cash App RB, heeft Ricciardo het enorm lastig. De Australiër kwam alleen tijdens het eerste raceweekend, in Bahrein, nog een beetje in de buurt van een finish in de top tien. Verder is het een moeizaam seizoen voor Ricciardo, die afgelopen weekend hieraan een vervolg gaf door te crashen tijdens de openingsronde van de race in Japan. Het was niet zijn fout, of die van Albon, maar het zorgde er wel weer voor dat Ricciardo achteraf van een teleurstellend weekend moest spreken. De Australië is in 2024 een poging aan het wagen om bij Red Bull of een ander team een stoeltje voor 2025 te veroveren, maar voorlopig gaat het in 2024 dus nog niet volgens plan.

Problemen Williams stapelen zich op

Na de rampzalige situatie omtrent het chassis van Albon in Australië, besloten de coureurs het Williams nog wat lastiger te maken tijdens het raceweekend in Japan. Eerst crashte Logan Sargeant tijdens de trainingen op de vrijdag, waardoor het net herstelde chassis van Albon wederom schade opliep. Dit kon echter wel op tijd hersteld worden voor VT3 en de kwalificatie. Vervolgens crashte Albon dus tijdens de openingsfase van de race met het enige chassis dat nog geen schade had opgelopen. Dit was na de afgelopen weekend dus ook niet meer het geval, waardoor Williams zit met twee beschadigde chassis die het weer op moet lappen voor het weekend in China van volgende week. Het derde chassis is pas gereed in Miami, twee weken na de race in China. Het team zal dus nog een raceweekend moeten overleven.

Kick Sauber kent veel problemen

Het seizoen 2024 van Kick Sauber kan eigenlijk simpel samengevat worden: niet per se een matige auto - zeker qua race pace - maar te veel problemen op zaterdag en veel basisdingen die fout gaan op zondag. Het team heeft moeite om uit Q1 te komen, terwijl het op zondag dan vooral fout gaat omtrent de betrouwbaarheid van de auto, de strategie en de pitstops. De pitstops van Kick Sauber zijn dit seizoen enorm langzaam en bijna nooit foutloos, terwijl afgelopen weekend dus Zhou uitviel dankzij problemen met de versnellingsbak. Het is geen ideale start van het seizoen, met als enige voordeel dat de focus van het team niet op 2024 of 2025 ligt, maar op 2026 als Audi aansluit als leverancier. Het is echter ook wel te merken dat het team van dit seizoen geen prioriteit heeft gemaakt.

Gerelateerd