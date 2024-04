Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix van Japan op Suzuka gewonnen. De Nederlander begon vanaf pole position en liet deze positie nimmer in gevaar komen. Sergio Pérez finishte als tweede, gevolgd door Carlos Sainz. De race kende één rode vlag, die werd gezwaaid na een crash tussen Daniel Ricciardo en Alexander Albon. Yuki Tsunoda pakte voor eigen publiek één punt vandaag.

Verstappen begon de race op Suzuka vanaf pole position, met naast hem teamgenoot Pérez. Beide Red Bull-coureur kwamen goed weg, maar de focus ging al snel naar de achterkant van het veld, waar Ricciardo en Albon betrokken raakte bij een flinke klapper. De twee kwamen met elkaar in aanraking, waarna ze in de bandenstapels terechtkwamen. De stewards twijfelden geen moment en zwaaide al snel met de rode vlag. Dit betekende dat de coureurs per direct terug moesten naar de pitstraat. Albon en Ricciardo bleven ongedeerd, maar dat gold niet voor de auto's én de bandenstapel. Het duurde dan ook enige tijd totdat de race middels een herstart hervat kon worden. De vertraging bedroeg ongeveer een half uur.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen leidt bij herstart, gevecht achter de Red Bull's

Verstappen mocht de staande herstart wederom vanaf pole position beginnen. Hij kwam goed weg, wist Pérez achter zich te houden en kon vervolgens langzaam gaan bouwen aan een voorsprong. Enige tijd later werd Zhou genoteerd als derde uitvaller van de dag. De Chinees moest zijn Sauber terugbrengen naar de pitbox met problemen aan de versnellingsbak. Achter de Red Bull's ontstond er langzaam een mooi gevecht tussen Ferrari, McLaren en Mercedes, waarbij de teams elkaar mede met de strategie probeerden de loef af te steken. En dat er op strategie het een en ander te winnen viel, bleek wel toen er maar liefst vijf auto's tegelijkertijd in de pitstraat te vinden waren voor een bandenwissel. Het leverde de nodige chaos op, maar Tsunoda profiteerde ervan en kwam aan kop van dit staartje weer naar buiten. Het leverde hem enkele posities winst op.

Ricciardo en Albon in de bandenstapel in Japan

Tsunoda koerst af op punt, uitglijder voor Sargeant

Hoewel de strijd voorin nauwelijks spannend werd, was het achter Verstappen wel duwen en trekken. Diverse coureurs mikten op het laatste beschikbare podiumplekje achter de beide Red Bull's. Tsunoda reed voor eigen publiek zijn eigen race en deed uitstekend mee om de punten. De Japanner zette alles op alles op de aanwezige fans iets te juichen te geven vandaag. Dat juichen was er niet bij voor Sargeant, die richting de slotfase in het zand terechtkwam nadat hij niet door de bochtencombinatie wist te komen. Een uitvalbeurt bleef hem bespaard, maar de Amerikaan verloor veel kostbare tijd.

Sainz klopt Leclerc in strijd om podiumplaats

In de slotfase dreigde er een interne strijd bij Ferrari. Leclerc die op plek drie reed, zag hoe teamgenoot Sainz in zijn rug kwam aanstormen - en met een podiumplaats als inzet, leek het een gevecht te gaan worden. Niets bleek minder waar, want Leclerc maakte het - op advies van zijn engineer - Sainz niet te moeilijk en accepteerde het feit dat hij zich beter kon focussen op de vierde positie.

LEES MEER: Verstappen en Pérez hebben mening klaar na zien beelden crashende Ricciardo in cool down room

Verstappen wint, wederom één-twee Red Bull

Uiteindelijk kwam Verstappen met een comfortabele voorsprong als winnaar over de finish. Teamgenoot Pérez volgde op plaats twee en zodoende stelde Red Bull wederom een één-twee veilig. De derde plek ging uiteindelijk naar Sainz, die achter hem Leclerc, Norris, Alonso, Russell, Piastri, Hamilton en Tsunoda over de finish zag komen.

MAX VERSTAPPEN WINS IN SUZUKA 🇯🇵



It's a third win of the season and a 1-2 finish for Red Bull 🏆



Some response.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/NqQPsfvo2C — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Gerelateerd