Max Verstappen en Sergio Pérez hebben na afloop van de F1 Grand Prix van Japan gereageerd op de startcrash van Daniel Ricciardo. De Visa Cash App-coureur crashte in de bandenstapel nadat hij werd aangetikt door Alexander Albon. In de cool down room van Suzuka werden de beelden hiervan getoond en Verstappen en Pérez hadden snel hun mening klaar.

Terwijl Verstappen op Suzuka vanaf pole position mocht beginnen, moest Ricciardo zich tevreden stellen met een elfde startpositie. Albon begon als veertiende, maar de Williams-coureur kwam goed weg en sloot al snel aan op de staart van de Australiër. Er was echter weinig asfalt per auto beschikbaar in de eerste paar bochten en dit zorgde voor een desastreuze situatie: Albon tikte Ricciardo aan, waarna de Honeybadger in een spin terechtkwam en met een klapper eindigde in de bandenstapels. Het resulteerde wederom in een puntloos resultaat voor Ricciardo en dat zal hem niet in de koude kleren gaan zitten. Ricciardo staat immers flink onder druk en had een goed resultaat goed kunnen gebruiken.

Verstappen ziet beelden crashende Ricciardo in cool down room

Terwijl Ricciardo teleurgesteld aanschoof bij de pitmuur, reed Verstappen naar de overwinning op Suzuka. Samen met Pérez en Carlos Sainz vormde hij het podium en het drietal meldde zich voorafgaand aan de ceremonie in de welbekende cool down room. In deze ruimte hangt een groot scherm waarop de coureurs de hoogte- en dieptepunten van de race nog eens rustig terug kunnen kijken. Terwijl Verstappen, Pérez en Sainz aan het wachten waren, zagen zij hoe op het scherm de herhaling werd getoond van de crash van Ricciardo. De twee Red Bull-coureurs hadden hun woordje snel klaar. Zij namen het duidelijk op voor de man uit Perth, die volgens hen "zeer ongelukkig" was.

Verstappen en Pérez verdedigen Ricciardo

"Dat was een flinke klapper, he", zo begint Pérez bij het zien van de beelden van de crashende Ricciardo. Vervolgens neemt de Mexicaan het direct op voor zijn collega uit de Red Bull-familie. "Hij zat gewoon in de blinde hoek", aldus Pérez. Verstappen sloot zich hier min of meer bij aan. "Je kunt zien dat Daniel naar links kijkt om de linkerkant te checken", zo zegt de Nederlander. "Het is echt heel ongelukkig."

Gaat Ricciardo zijn F1-stoeltje verliezen?

Verstappen sloeg de spijker op z'n kop, want de crash kwam voor Ricciardo inderdaad zeer ongelukkig. De Australiër leek weliswaar weinig te kunnen doen aan het incident, maar feit blijft wel dat hij wederom met lege handen achterblijft na een race, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda wel weer levert. De druk op Ricciardo neemt zodoende steeds verder toe en het is nog maar de vraag of hij het seizoen gaat afmaken bij het Visa Cash App F1 Team. Liam Lawson staat naar verluidt klaar om hem af te lossen wanneer de kans zich voordoet.

