Volgens Andrea Stella, teambaas van McLaren, is het duidelijk dat zijn team momenteel derde is in de pikorde. McLaren is al sneller dan Mercedes en Aston Martin, net zoals eind vorig jaar, maar hoopt in 2024 nog de stap te zetten naar Red Bull en Ferrari.

In de F1 Nation podcast zegt Stella dat niet alleen Ferrari, maar ook Red Bull een target van McLaren is in 2024. "Ferrari heeft niet veel voorsprong, en het zal voornamelijk een gevecht van ontwikkeling worden dit jaar omdat de auto's veel meer prestatie kunnen leveren door middel van upgrades. Dat is ons voornaamste doel. Op een circuit als dit is het moeilijk om snellere auto's achter je te houden, zelfs als je een sterke kwalificatie afwerkt. Daarom zijn de teams in Japan in de logische competitieve volgorde geëindigd."

McLaren niet op het podium in Japan

McLaren moest tijdens de F1 Grand Prix van Japan net haar meerdere erkennen in Ferrari, dat net zoals Red Bull te snel bleek en voorkwam dat McLaren op het podium terecht zou komen. Stella baalde. "We hadden verwacht dat we op het podium konden eindigen, maar uiteindelijk hadden we gewoonweg niet voldoende snelheid. Maar zoals ik al zei: we zitten er niet ver af. Hopelijk maken we snel de nodige vooruitgang om dat mogelijk te maken. We verwachten dat we in Miami, ook al is dat een sprintweekend, de mogelijkheid hebben om een eerste keer upgrades door te voeren. We willen voornamelijk beter zijn in de trage bochten en meer snelheid vinden."

McLaren derde team in F1

In Japan werd dus duidelijk dat Red Bull en Ferrari zowel op zaterdag als op zondag wat sneller zijn dan McLaren, maar dat het Britse team wel sneller is dan Mercedes en Aston Martin. De derde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs is momenteel dan ook waar het team hoort te staan, aldus Stella. "Het is belangrijk om op dit moment in het seizoen te bevestigen dat we het derde beste team zijn. Dat is ook de route die we hebben uitgezet twaalf maanden geleden. We mogen dit niet vanzelfsprekend vinden, maar kijken vooral naar Ferrari. Ze zitten zeker binnen handbereik, wat betreft onze ontwikkelingsmogelijkheden, en daarom willen we ze aanvallen voor die tweede plaats. Als we onze auto blijven ontwikkelen, zie ik niet in waarom we niet mogen denken aan een race te winnen. Ik wil niet arrogant overkomen, maar de cijfers en data geven aan dat het mogelijk is, en het is de mindset die iedereen bij McLaren heeft."

