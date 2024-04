Toto Wolff is van mening dat Mercedes het als team niet kan maken om de W15 in 2024 en de auto van 2025 op te geven voor een betere start in 2026, een jaar waarin de nieuwe reglementen moeten zorgen voor opschudding in de pikorde.

In gesprek met Motorsport.com raakt Wolff geïrriteerd nadat hem wordt gevraagd of Mercedes niet van plan is om 2024 en 2025 op te geven, zodat het team in 2026 beter voor de dag kan komen. Dit vanwege de dominantie van Red Bull en Max Verstappen. "Wij zijn Mercedes. We kunnen niet volledig afstappen van het huidige reglement en blijven presteren op het niveau waarop we dat nu doen. Dat is niet de ambitie van het merk, noch die van onszelf en onze partners. Dus nee. Ik denk dat je moet blijven pushen, je begrip moet blijven vormen. Maar uiteindelijk, als de FIA met een of andere vorm van regelgeving komt, zullen wij, net als alle andere teams, ernaar gaan kijken, en waarschijnlijk meer aan de eerdere kant."

Gaan voor overwinningen

Mercedes was in het vorige tijdperk het dominante team, waarin het tussen 2014 en 2021 alle kampioenschappen bij de coureurs en constructeurs won. Sinds 2022 is dit anders, waarbij Wolff moet toegeven dat het even wennen is om in zo'n situatie te zitten. "Als het uiteindelijk je verwachting is om te racen voor overwinningen en kampioenschappen, dan kun je zeggen dat we een beetje in een niemandsland zitten omdat Max en Red Bull ver vooruit liggen."

Mercedes zit in 'peloton'

Wolff beweert dat Mercedes momenteel achter Red Bull in een grote groep met teams zit, waar ook Ferrari, McLaren, Aston Martin onderdeel van zijn. "We zitten in dit peloton, maar het is niet bevredigend voor beide teams die vechten voor P2, P3 of P4. Ik heb altijd gezegd dat als ik puur vanuit sportief oogpunt zou kijken, het P1 is wat telt en niet P2/P3/P4. Maar dit is de realiteit waar we op dit moment mee te maken hebben en we proberen het beste uit deze nieuwe realiteit te halen." Toch is in 2024 tot nu toe niet gebleken dat Mercedes amper met McLaren en Ferrari kan strijden en het vooral met Aston Martin in gevecht is om P4 in het kampioenschap.

