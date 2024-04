Robert Doornbos vertelt in het Ziggo-programma Crashen in de keuken dat Max Verstappen gesprekken voert met Mercedes en dat er achter de schermen "echt wat speelt" binnen Red Bull Racing.

Max Verstappen is al jaren de grote man binnen Red Bull Racing, maar de toekomst van de drievoudig wereldkampioen bij het team staat de afgelopen maanden - in ieder geval in de media - ter discussie. Achter de schermen zou er een machtsstrijd gaande zijn binnen de Oostenrijkse grootmacht, waarbij teambaas Christian Horner en Red Bull-topman Helmut Marko recht tegenover elkaar staan. Verstappen heeft inmiddels zijn loyaliteit aan laatstgenoemde uitgesproken. En aangezien Horner ondanks de beschuldigen omtrent grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres niet lijkt te gaan vertrekken, zet men vraagtekens bij de toekomst van de 27-jarige Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Vacature bij Mercedes

Daarbij wordt Verstappen vooral aan een overstap naar Mercedes gelinkt. De Zilverpijlen hebben een stoeltje vrij in 2025, vanwege het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari. Teambaas Toto Wolff maakt er geen geheim van dat de Limburger bovenaan zijn lijstje met favorieten staat, en spreekt zich de afgelopen weken in de media opvallend vaak erg positief uit over de drievoudig wereldkampioen. In het programma Crashen in de keuken krijgt analist Robert Doornbos van presentator Rob Kamphues de vraag wat er gaat gebeuren, nu het erop lijkt dat Horner niet zal vertrekken bij Red Bull Racing.

Verstappen op de koffie

"Ik ben bang dat doordat het vertrouwen weg is, wat Christian heeft beschaamd binnen de organisatie, de organisatie uiteen gaat vallen. Dat er kampjes gaan ontstaan - die ontstaan nu al - en dat mensen voor hun carrière gaan kiezen: waar ga ik nu naar toe?", trapt Doornbos af. Op de vraag wat hij van zijn bronnen heeft vernomen, klinkt het: "Ik heb van mijn betrouwbare vogeltje vernomen dat Max al gesprekken voert met Mercedes. Gewoon puur, één op één, om te kijken wat het gevoel is voor de toekomst bij jullie. Wat gaan jullie doen met de power unit? Hij weet wat ze gaan doen bij Ford en bij Red Bull. Wat gaat Mercedes doen? 2026 is het make or break-jaar", doelt hij op de nieuwe reglementen die dat jaar in de sport worden geïntroduceerd.

Openlijke gesprekken

Kamphues vraagt zich vervolgens af of Verstappen zo maar gesprekken mag voeren met Mercedes. "Helmut weet ervan", aldus doornbos. "Het is een open gesprek met Helmut geweest: ik ga nu ook polsen wat er kan bij de concurrentie, want het is duidelijk dat Toto Wolff in de media heel lief is voor Max. Geloof me, er gebeurt daar echt wat achter de schermen. Het is echt zo." Of de overstap dan in 2025 al zou moeten plaatsvinden? "Dat zou dan wel een overgangsjaar moeten zijn. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar er gebeurt daar wat achter de schermen. Deze maand is het spannendst. Ik denk dat we in april heel veel nieuws hebben", besluit de voormalig Formule 1-coureur.

Gerelateerd