Max Verstappen heeft de teugels stevig in handen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur beschikt over de beste auto, maar rijdt ook persoonlijk ijzersterk, want teamgenoot Sergio Pérez komt niet in de buurt. Ook dit F1-seizoen lijkt niemand hem van de wereldtitel af te kunnen houden. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, ziet het allemaal met lede ogen aan en lijdt eronder, zo zegt hij zelf.

In de Formule 1 is er maar één naam die de laatste jaren steevast bovenaan te vinden is: Max Verstappen. De Nederlandse coureur rijdt al tijden op een ongekend hoog niveau en doet dat sinds 2022 ook nog eens in de beste auto van het veld. Als er niets geks gebeurt, pakt hij ook dit seizoen gewoon weer de wereldtitel. De concurrentie, inclusief zijn eigen teamgenoot, kan alleen maar toekijken. En dat doet pijn, zo zegt Wolff. De Mercedes-kopman zat zelf jarenlang met zijn team in een dominante positie, maar na 2021 is het hard achteruit gegaan bij de Duitse renstal. Ook dit seizoen wil het niet vlotten en een echte grote regelwijziging komt pas in 2026. "En ik wil niet nog meer lijden de komende 18 maanden", zegt Wolff.

Red Bull en Verstappen "ver vooruit" volgens Wolff

"Je kunt wel zeggen dat wij een beetje in niemandsland zitten, omdat Max en Red Bull ver vooruit liggen", zo vertelt Wolff in gesprek met het Italiaanse Formu1a.uno. "Het is niet bevredigend voor de teams die vechten om de andere posities. Als ik het puur vanuit sportief oogpunt zou moeten bekijken, dan is alleen de eerste plaats die telt, niet de tweede. Maar dat is de realiteit waar we momenteel mee te maken hebben en we proberen er het beste van te maken. We proberen onze directe concurrenten te verslaan, terwijl we tegelijkertijd erkennen dat iemand [Red Bull en Verstappen, red.] het gewoon beter doet. Als we onze ambitie om races te winnen dit jaar kunnen waarmaken, dan wil ik niet opgeven, zeker niet volgend jaar."

Wolff wil niet "lijden" onder Verstappen tot 2026

De volgende grote reglementswijziging in de Formule 1 laat nog op zich wachten tot 2026. En dat betekent dat Wolff en Mercedes nog 18 maanden moeten toezien hoe Red Bull en Verstappen de dienst uitmaken. "Er komt een grote reset aan in 2026, en dat biedt zeker de meest realistische kans voor een ander team om Red Bull te verslaan, maar er is nog een seizoen en driekwart te gaan. En voor het zover is, wil ik niet nog meer lijden de komende 18 maanden", zo zucht de Oostenrijkse teambaas van Mercedes.

Verstappen "ongelooflijk" en RB20 "spectaculair"

Desondanks is Wolff wel onder de indruk van wat Verstappen laat zien. "Niemand zal het [de wereldtitel, red.] kunnen afnemen dit jaar. Hij rijdt ongelooflijk en de auto is spectaculair. Je kunt het zien aan de manier waarop hij met zijn banden omgaat", zo steekt Wolff de loftrompet over de Nederlandse coureur.