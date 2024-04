Charles Leclerc is niet geheel tevreden uit zijn Ferrari gestapt na de Grand Prix van Japan. De Formule 1-coureur uit Monaco wist tijdens de race weliswaar een aantal plaatsen te winnen ten opzichte van zijn startpositie, maar voor zijn gevoel had er meer ingezeten. Dat hij uitgeroepen werd tot Driver of the Day, deed hem dan ook niet zoveel. Leclerc reageerde niet bepaald enthousiast over de boordradio.

Op het Suzuka International Racing Course begon Leclerc als achtste aan de wedstrijd, maar de Monegask reed een solide race en wist mondjesmaat posities te winnen. Richting het einde leek hij zelfs even op podiumkoers te liggen, maar nota bene teamgenoot Carlos Sainz reed deze droom voor hem aan diggelen. De Spanjaard was duidelijk sneller en ging aan Leclerc voorbij, waardoor de coureur uit Monte Carlo genoegen moest nemen met een vierde plaats. Na afloop werd hij wel door de fans uitgeroepen tot Driver of the Day, maar heel enthousiast werd Leclerc daar niet van, zo blijkt uit zijn boordradio-bericht richting zijn engineer.

Leclerc: "F*ck, ik ben P4"

Toen Leclerc de finishlijn in Japan was gepasseerd, ontving hij zoals gewoonlijk een bericht van zijn engineer Xavier Marcos Padros, kortweg Xavi. "Je bent uitgeroepen tot Driver of the Day. Je hebt de hele race goed gemanaged", zo klonk het in het oor van Leclerc. Erg enthousiast reageerde de Monegask niet. "Dankjewel... F*ck, ik ben P4", zo klonk het uiterst droog. "Ik denk dat we het beter hadden kunnen doen op een bepaalt punt. Maar dat is het leven." Xavi antwoordde bevestigend: "Ja, dat denk ik ook, maar je hebt je goed hersteld."

Leclerc verliest aansluiting op Verstappen in WK

Doordat Leclerc als vierde finishte en Verstappen en Pérez voor hem zag eindigen, zakt hij één plek in het algemeen klassement. Leclerc zag zijn tweede plaats in het WK overgenomen worden door Pérez, die nu vijf punten meer heeft. Met 59 punten staat Leclerc nu op de derde plaats, vier punten voor teamgenoot Sainz.

