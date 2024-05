Max Verstappen wordt de afgelopen maanden met enige regelmaat in verband gebracht met het team van Mercedes en Toto Wolff lijkt er alles aan te willen doen om de Nederlander binnen te halen. Ook George Russell ziet Verstappen graag komen en geeft aan niet bang te zijn voor de drievoudig wereldkampioen.

De rijderscarrousel is op dit moment volop in gang en het is de vraag hoe de Formule 1-grid er de komende jaren uit gaat zien. Veel lijkt te vallen of te staan met wat Verstappen allemaal van plan is om te gaan doen. De regerend wereldkampioen staat natuurlijk gewoon nog onder contract bij het team van Red Bull Racing, maar op de achtergrond houdt met name Mercedes de situatie in Milton Keynes nauwlettend in de gaten. Zo was er afgelopen week het vertrek van Adrian Newey bij het team, waardoor de geruchtenmolen weer op volle toeren draait.

Strijd met Verstappen

Met name door Jos Verstappen, die weer eens wat olie op het vuur gooide met een aantal opmerkingen over de toekomst van Red Bull, is de molen weer aangezwengeld. Mercedes zit op het vinkentouw, waar men nog een nieuwe teamgenoot voor Russell zoekt door het vertrek van Lewis Hamilton. Russell zelf ziet een samenwerking met Verstappen wel zitten: "Ik geloof in mezelf. Je moet het op kunnen nemen tegen de beste coureurs als je hetzelfde materiaal hebt, zodat je kan laten zien wat je in je hebt. Ik wil het tegen de beste coureurs opnemen, laat het maar gebeuren", zegt hij vanuit de Mercedes-hospitality in Miami.

Rivalenstrijd met Hamilton

De Britse coureur vervolgt: "Ik ben volledig voor [dat Verstappen bij Mercedes komt rijden]. Toen ik naar Mercedes kwam in 2022 na Lewis zijn legendarische jaren en overwinningen, was het voor iedereen een zware taak om in een team te stappen waar hij al zo lang bij zit. Ik heb Lewis de afgelopen drie jaar als een teamgenoot gehad en hij is een loodzware teamgenoot geweest, waarbij we elkaar elke week tot het uiterste dreven. Het is dus eerlijk om te zeggen dat ik Max ook zou verwelkomen."

