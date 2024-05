Jérôme d'Ambrosio en Loïc Serra zullen het zilver van Mercedes inruilen voor het rood van Ferrari. De twee topmannen maken aankomende oktober de overstap, zo kondigde de Italiaanse F1-renstal zojuist aan.

D'Ambrosio was sinds vorig jaar de Driver Development Director van Mercedes. Hij reed in 2011 zelf een seizoen in de Formule 1 bij Marussia Virgin en viel tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2012 in voor Romain Grosjean bij Lotus. Hij werd tijdens de zomerstop van 2023 als de vaste vervangende teambaas aangewezen, mocht Wolff een keer niet aanwezig kunnen zijn. Dit was dan ook het geval bij de Grand Prix van Japan vorig jaar, toen Wolff onder het mes moest. Vanwege die knieoperatie werd D'Ambrosio opgeroepen als de nieuwe teambaas voor het weekend op het circuit van Suzuka. Loïc Serra ging na de terugtrekking van BMW vanaf 2010 aan de slag bij de Zilverpijlen, waar hij negen jaar later de promotie kreeg tot directeur performance. De Fransman was dus maar liefst veertien jaar werkzaam bij Mercedes.

Overstap officieel

Ferrari heeft zojuist aangekondigd dat Serra en d'Ambrosio Mercedes zullen verlaten en vanaf 1 oktober werkzaam zullen zijn bij de Scuderia. D'Ambrosio zal wederom de rol van vaste vervangende teambaas op zich nemen en werkt dus direct onder Frédéric Vasseur. Daarnaast zal de Belg ook nog actief zijn als hoofd van de Ferrari Driver Academy, het juniorprogramma van het team. Serra zal aan de slag gaan naast Enrico Cardile als hoofd van chassis performance engineering en zal onder andere de sectoren track engineering, aerodynamische ontwikkelingen en vehicle performance overzien. Serra en d'Ambrosio zijn natuurlijk niet de enige die Mercedes inruilen voor Ferrari. Lewis Hamilton nam afgelopen winter de beslissing om zijn handtekening te zetten bij Ferrari voor een zitje naast Charles Leclerc vanaf 2025. De zevenvoudig wereldkampioen zit in zijn laatste van twaalf seizoenen bij Mercedes, waarvan hij in de helft daarvan de titel binnensleepte.

