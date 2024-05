Peter Windsor begrijpt niet waarom Mercedes F1-teambaas Toto Wolff ooit Valtteri Bottas heeft vervangen met George Russell. Volgens de analist zijn Russell en Lewis Hamilton niet langer behulpzaam voor elkaar en dat zou de Zilverpijlen niet ten goede komen.

Na het Formule 1-seizoen van 2021 moest Bottas, na het winnen van tien Grands Prix in vijf jaar tijd, plaatsmaken bij Mercedes voor Russell. Als je de twee coureurs vergelijkt, dan zie je dat ze ten opzichte van Hamilton een andere rol spelen. De Fin was er om de zevenvoudig wereldkampioen te ondersteunen, maar Russell werd naar Mercedes gehaald voor zijn snelheid. Volgens Windsor werkt dit juist averechts. De man die ooit de manager was bij Williams en bij Ferrari, beweert dat Russell te veel bezig is met proberen Hamilton te verslaan, in plaats van dat ze elkaar helpen de Mercedes-bolides te verbeteren. Sinds 2022 zakt de Duitse renstal namelijk steeds meer richting het middenveld. Ze hebben de huidige technische reglementen nog steeds niet onder de knie. Hamilton besloot dan ook afgelopen winter om de overstap naar Ferrari te maken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'F1-film van Brad Pitt en Lewis Hamilton een van de duurste films ooit door tegenslagen'

Bottas betere teamgenoot

"Nou ja, zet de ene coureur op harde banden of juist op zachte banden, of wat dan ook, en zie maar wat er gebeurt," zei Windsor in zijn eigen podcast op YouTube, doelend op dat er geen gedachten zitten achter de strategie van Wolff. "Het probleem is dat ze er niet echt op kunnen rekenen dat hun twee coureurs elkaar zullen helpen. Het is niet dat dat een kwestie van leven of dood is voor Formule 1-teams, maar ik kan me niet voorstellen dat George en Lewis noodzakelijkerwijs behulpzaam voor elkaar zijn momenteel. Ik bedoel, voor mij is het nog steeds een onbeantwoorde vraag waarom hij George heeft laten tekenen om Valtteri te vervangen. Valtteri was namelijk een zeer goede ploegmaat voor Lewis." Waar Bottas de rol van solide tweede coureur op zich nam, lijkt Russell juist erg gefocust te zijn op het proberen te verslaan van Hamilton in de strijd om de rol van eerste coureur.

OOK INTERESSANT: Dit is hoe Lewis Hamilton bijna 20 kilometer per uur te hard reed in de pitstraat

Russell sneller dan Hamilton

Windsor ging er verder op in en zei: "Lewis is nooit echt blij geweest met George - dat is iets wat we al vanaf dag één hebben gezegd, want in feite is George sneller. Maar het blijft raar, omdat Toto al heel vroeg zoveel in de carrière van Valtteri heeft gestopt. Ik heb daarom nooit begrepen waarom hij dat heeft gedaan, waarom hij Valtteri heeft vervangen, aangezien je zou zeggen dat het het beste voor het team was geweest om Valtteri daar te houden. Dus dat heb ik nooit gesnapt."

Gerelateerd