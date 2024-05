De Formule 1-film die wordt geproduceerd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Hollywood-ster Brad Pitt, zou een van de duurste films ooit zijn om te maken. Dat komt door verschillende tegenslagen. Volgens Puck is er al meer dan 300 miljoen dollar in het project gestoken.

Afgelopen december kwamen al berichten naar buiten dat de productie van de film, die een fictieve Formule 1-coureur volgt die een comeback maakt om een jonge coureur te begeleiden bij Apex Grand Prix, vertragingen had opgelopen. Een anonieme bron meldde toen bij Business F1 Magazine dat "de sponsoring allemaal is veranderd, en we kunnen een groot deel van de scènes die we hebben opgenomen, nu niet meer gebruiken". De film wordt geproduceerd door Apple, onder leiding van Hamilton en Pitt, maar heeft nog geen uitgever of premièredatum.

Staking, auto's en trainingen

Een van de redenen dat het maken van de film, waarvan de productie in juli 2023 begon, zo duur is geworden is vanwege de Hollywood-stakingen. De productie lag daardoor zo'n vier maanden stil, terwijl de kosten bleven stijgen. Daarnaast hebben ze echte acteurs in echte raceauto's laten rijden, zoals echte acteurs in echte straaljagers zaten bij de productie van Top Gun: Maverick dat ook door Joseph Kosinski werd geregisseerd. Pitt reed met een gemodificeerde Formule 2-auto op het circuit van Silverstone tijdens het weekend van de Britse Grand Prix. De training voor de acteurs en de veiligheidsprotocollen zouden een fortuin hebben gekost.

750 tot 900 miljoen dollar

Naar verluidt zijn de kosten voor de productie van de F1-film van Apple nu opgelopen tot 300 miljoen dollar en, aangezien de film nog niet af is, wordt verwacht dat het in de top tien komt te staan van duurste films ooit gemaakt. Er zou zo'n 750 tot 900 miljoen dollar verdiend moeten worden met de film om ook maar een beetje winst te maken. Films met autosport als thema doen het vaak niet zo goed aan de box office dat ze zoveel opleveren. De Le Mans-film Ford v Ferrari, met populaire acteurs Matt Damon en Christian Bale, bracht bijvoorbeeld 225,5 miljoen dollar op en Rush, de film over Niki Lauda en James Hunt, slechts 98,2 miljoen dollar.

