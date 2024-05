Daniel Ricciardo is naar verluidt betrokken bij de productie van een comedyserie over de Formule 1, genaamd Downforce. De fictieve serie volgt de perikelen van een familie met een raceteam in de koningsklasse, en de moeilijke beslissingen die hierbij komen kijken.

Het is vooralsnog een zwaar seizoen voor Daniel Ricciardo in de Formule 1. De Visa Cash App RB-coureur heeft een zware dobber aan teammaat Yuki Tsunoda, en geruchten over zijn toekomst bij het team doen al enige tijd de ronde. Zo zou Red Bull overwegen om de Australiër te vervangen door reservecoureur Liam Lawson, als hij niet snel consistent beter gaat presteren. Na zes races staat Ricciardo met vijf punten op de veertiende plaats in het wereldkampioenschap, waar zijn Japanse collega met veertien punten goed is voor de tiende stek.

Raceweekend Miami

In Miami liet Ricciardo in eerste instantie zien wat hij in huis heeft, door zich als vierde te kwalificeren voor de sprintrace en ook op die positie over de streep te komen. Maar de rest van het weekend verliep stroef voor de 34-jarige routinier. In de kwalificatie voor de Grand Prix wist hij niet uit Q1 te komen, waarna hij als laatste aan de race moest beginnen vanwege een in China opgelopen gridstraf. Uiteindelijk kwam Ricciardo als vijftiende over de streep, terwijl Tsunoda met een zevende plaats belangrijke punten voor het team scoorde.

Comedyserie over de Formule 1

De terugkeer van Ricciardo in de Formule 1 verloopt dus rommelig, maar naast de baan is hij naar verluidt druk bezig met andere projecten. De Hollywood Reporter meldt dat de man uit Perth één van de uitvoerend producten is van een nieuwe comedyserie over de Formule 1, genaamd 'Downforce'. Hij zal de andere producenten met zijn ervaring in de sport voornamelijk van advies voorzien. Een pilotaflevering van de serie is al te zien op de streamingdienst van Disney.

