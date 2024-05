Daniel Ricciardo werd na de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het matje geroepen bij de stewards. De VCARB-coureur is bestraft vanwege gevaarlijk rijgedrag

De laatste trainingssessie op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari moest twee keer worden geneutraliseerd. Halverwege VT3 kwam Fernando Alonso in de bandenstapels terecht in Rivazza. Met nog zes minuten op de klok was het Sergio Pérez die een foutje maakt in de Gresini-chicane en in de grindbak eindigde. Onverwachts kon de training met nog twee minuten te gaan toch nog hervat worden. Alle achttien overgebleven coureurs wilden nog een pushrondje op de softs kunnen doen, maar niet iedereen kreeg daar de ruimte voor. Nadat iedereen de finishvlag al had gezien, reed Kevin Magnussen op volle snelheid terug naar het rechte stuk voor de oefenstarts. Bij het uitkomen van de Acque Minerali ging Daniel Ricciardo naar de rechterkant van de baan om VCARB-teamgenoot Yuki Tsunoda in te halen, maar duwde daardoor Magnussen op het gras.

Artikel 12.2.1.h

Ricciardo werd richting de stewards gefloten en werd onderzocht voor het overschrijden van artikel 12.2.1.h van de International Sporting Code van de FIA. Daarin staat dat "elke onveilige actie of het nalaten van het nemen van redelijke maatregelen die resulteren in een onveilige situatie" bestraft kan worden - in andere woorden, het gaat om gevaarlijk rijgedrag.

De stewards hebben een boete uitgedeeld aan Ricciardo van €5000. Uit de data blijkt dat Magnussen met 225 kilometer per uur het gras op moest. Aangezien het na de finishvlag gebeurde, wordt het niet gezien als elkaar ophouden. Magnussen was namelijk niet met een getimede ronde bezig, maar je overtreedt er geen regels mee en het is ook niet ongebruikelijk om op hoge snelheid terug te rijden naar het rechte stuk voor oefenstarts of naar de pits. De stewards begrijpen ook dat Ricciardo al langzaam reed, omdat de vlag dus al was gevallen. Omdat hij wel een gevaarlijke actie heeft uitgehaald, krijgt hij dus een boete, maar omdat het geen impact heeft gehad op het resultaat van Magnussen krijgt de Australiër geen gridstraf of strafpunten.

