Daniel Ricciardo begon dit F1-seizoen in de wetenschap dat hij wellicht een stoeltje bij Red Bull Racing in de wacht kon slepen. Echter, de Australiër kende een uiterst matig begin van het jaar bij Visa Cash App RB en moet nu vooral hopen dat hij überhaupt in de Formule 1 mag blijven. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft Ricciardo alles nog volledig in eigen hand, maar wachten er ook anderen.

Ricciardo mocht vorig jaar het stuurtje overnemen van Nyck de Vries bij het juniorenteam van Red Bull, nadat hij op Silverstone tijdens een test had laten zien nog over de benodigde snelheid te beschikken. Het doel voor Ricciardo was duidelijk: terugkeren bij Red Bull Racing, naast Max Verstappen. Om dit doel te bereiken moest hij in ieder geval sterk presteren en afrekenen met Yuki Tsunoda. Beide is hem tot op heden nog niet gelukt. Sterker nog: de prestaties van The Honeybadger vallen dusdanig tegen, dat niet alleen het stoeltje bij Red Bull, maar überhaupt een stoeltje voor de nabije toekomst in gevaar is gekomen. Horner geeft de hoop nog niet op, maar heeft een dubbele boodschap voor Ricciardo. Enerzijds liggen de kans op promotie "vrijwel in Daniel's handen" en anderzijds "wacht een coureur met het talent van Liam Lawson".

Ricciardo heeft toekomst grotendeels in eigen hand

Volgens Horner heeft Ricciardo nog steeds uitzicht op het stoeltje naast Verstappen. De kansen op promotie naar het topteam liggen "vrijwel in Daniel's handen", zo wordt de teambaas in China geciteerd door RaceFans. Maar Horner weet ook dat Ricciardo inmiddels verder moet denken dan alleen een stoeltje bij de hoofdmacht. "Hij moet een vorm laten zien die de aandacht trekt, niet alleen voor ons [Red Bull, red.], maar ook om de aandacht te trekken van anderen", zo sorteert Horner alvast voor op een mogelijk afscheid van de coureur uit Perth. De Red Bull-teambaas kan immers niet langer uitsluiten dat Ricciardo een keer vervangen gaat worden als hij zo blijft presteren.

Red Bull weet dat Lawson klaarstaat om in te stappen

Lawson maakte vorige jaar een indrukwekkend debuut toen hij de destijds geblesseerde Ricciardo mocht vervangen. Horner waarschuwt dan ook dat Ricciardo voor de tweede keer zijn stoeltje zou kunnen kwijtraken aan de Nieuw-Zeelander. "Het is duidelijk dat achter de schermen een coureur wacht met het talent van Liam Lawson, die er uiteraard op uit is om een kans te krijgen", zo zegt de Red Bull-teambaas, die echter benadrukt dat er geen akkoordjes zijn gesloten. "Er is niets vooraf bepaald over wanneer en zelfs of dat gaat plaatsvinden", aldus Horner.

Horner focust zich op huidige Red Bull-coureurs

De Britse teamchef benadrukt dat Red Bull voor haar twee teams in eerste instantie kijkt naar de coureurs die er nu zitten. "De prioriteit ligt zeker bij de coureurs die op dit moment op de stoeltjes zitten en we zullen zien hoe dat uitpakt", zo zegt hij.

