Stoffel Vandoorne, tegenwoordig Formule E-coureur bij het team van DS Penske en reservecoureur bij het Formule 1-team van Aston Martin, heeft in de podcast Beyond the Grid teruggeblikt op zijn debuutseizoen in de F1 bij McLaren en trekt daarin een vergelijking met Max Verstappen, die volgens hem 'goed is in klagen'.

Vandoorne mocht bij McLaren instappen in 2017, naast Fernando Alonso. De Britse renstal reed destijds nog met de motoren van Honda en dat was geen gelukkig huwelijk. De Japanse krachtbron gaf meer dan eens de geest en het gewenste vermogen was ook niet aanwezig. McLaren stapte een jaar later dan ook over naar Renault, maar veel beter werd het er niet op. Vandoorne deed het in zijn debuutseizoen nog redelijk en hield zich als rookie goed staande naast een tweevoudig wereldkampioen. Het jaar erop was het verschil groter en werd Vandoorne uiteindelijk ook de deur gewezen. In de podcast blikt hij terug op deze periode van zijn carrière en trekt hij een vergelijking met Verstappen.

Verstappen houdt ervan om te klagen

Vandoorne stelt in de podcast dat hij - ondanks het feit dat hij nog maar een rookie was - niet volledig tevreden was over zijn eerste seizoen in de Formule 1. Hoewel hij zich staande hield naast Alonso, was het in zijn ogen niet genoeg. "Je bent nooit volledig tevreden. Er zijn altijd dingen die je beter kunt doen. Je wilt het ook altijd beter doen", zo vertelt hij, om vervolgens te wijzen naar Verstappen. "Als je Max op de boordradio hoort, dan houdt hij ervan om te klagen als dingen niet goed gaan, ook al wint hij met twintig seconden voorsprong. Dat zit in de natuur van een atleet, dat je altijd wil verbeteren."

Doek valt voor Vandoorne in Formule 1

Dat verbeteren zat er voor Vandoorne echter niet in. In 2018 verliep het immers een stuk minder voorspoedig. Vandoorne kon zijn Spaanse teamgenoot niet meer bijbenen en het verschil in punten was enorm: vijftig tegen twaalf. In de kwalificaties kon Vandoorne zijn collega eveneens niet bijbenen. Alonso won maar liefst alle onderlinge kwalificatieduels. Vandoorne moest uiteindelijk dan ook zijn koffers pakken bij McLaren.

