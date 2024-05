Max Verstappen veroverde zaterdag in Miami voor de zevende keer op rij, en de zesde keer op rij in 2024, pole position. De Nederlander begint zo vanaf P1 aan de race van zondag en is tevreden met hoe de auto nu aanvoelt.

Na de kwalificatie sprak Verstappen lovend over het werk dat Red Bull heeft gedaan tussen de sprintrace en de kwalificatie. "De auto is zeker beter [dan tijdens de sprintkwalificatie en sprintrace]. Ik weet niet wat het is, maar elke keer als we hier komen, blijkt het voor mij extreem lastig om consistent met de auto te zijn over een ronde. Het is enorm lastig om zowel de eerste als derde sector bijvoorbeeld constant goed te laten voelen. Vandaag ook weer ging het om het vinden van de balans. Ik denk dat we het oké gedaan hebben, het is niet mijn meest vermakelijke ronde die ik ooit heb gereden vanwege de gladheid van het wegdek. Ik was niet erg comfortabel, maar we staan op pole en dat is het belangrijkst."

Verstappen over Grand Prix Miami

Denkt Verstappen dat de auto ook voor de race op zondag beter is geworden? "De auto voelt wat meer onder controle [richting de race], wat zeker iets was waar ik naar op zoek was. Hopelijk gaat ons dat morgen ook helpen, maar daar zullen we achter gaan komen." Leclerc had een prima start tijdens de sprintrace, Verstappen iets minder. Weet de Nederlander wat hij morgen beter moet doen? "We denken te weten wat we fout hebben gedaan en wat ik fout deed. Als we ons plan uitvoeren, en ik doe wat ik moet doen op de juiste manier, dan moet het goed gaan komen."

SIX POLES OUT OF SIX IN 2024 💪 Max takes POLE POSITION for the #MiamiGP 👏#F1 || @Max33Verstappen 🦁 pic.twitter.com/fc5qetvTXg — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 4, 2024

