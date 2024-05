Volgens Richard Bradley zullen er twee rijderswisselingen plaatsvinden voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. De Britse coureur denkt dat Daniel Ricciardo en Logan Sargeant niet genoeg hebben laten zien om hun zitjes te mogen behouden bij RB en Williams, respectievelijk.

Ricciardo maakt een lastig begin van het seizoen mee. Na teleurstellende resultaten in Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië en Japan kreeg hij een nieuw chassis van het Red Bull-zusterteam en plotseling kwam de pace terug. De Honeybadger lag op podiumkoers in China, maar werd prompt uitgeschakeld door de Aston Martin van Lance Stroll. In de Sprint in Miami werd Ricciardo erg indrukwekkend vierde, maar in de zondagsrace werd hij kleurloos vijftiende, terwijl Yuki Tsunoda drie plekken goedmaakte voor P7. Ondertussen zijn er bij Williams geruchten dat Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli daar zijn debuut zal maken, aangezien de FIA bevestigde dat een team, al werd niet bekendgemaakt om welk team het ging, vrijstelling had aangevraagd voor de leeftijdsgrens van 18 jaar.

Mag Antonelli debuteren als 17-jarige?

"Van wat ik heb gehoord hebben ze die vrijstelling gekregen," begon Bradley, klassewinnaar van de 24 Uur van Le Mans en voormalig F1 in Schools-ambassadeur, bij de On Track GP-podcast. "Ik erger me er wel een beetje aan. Colton Herta was echt gekwalificeerd genoeg voor een superlicentie en AlphaTauri wilde hem een zitje aanbieden twee jaar geleden, maar hij werd door de FIA afgewezen. En nu willen ze de regels omzeilen voor iemand die nog geen heel seizoen in de Formule 2 achter de rug heeft. Volgens mij is dit veel te vroeg. Begrijp me niet verkeerd, hij is duidelijk een speciaal talent en hij heeft veel gewonnen, maar de sprong van Formule 4 naar Formule Regional is niet groot, maar de sprong van Formule Regional naar de Formule 2 is gigantisch en hij heeft nog geen F2-race gewonnen, en om dan de sprong te maken naar de Formule 1 is een enorme stap die heel moeilijk gaat worden voor hem."

Terugkeer van Lawson?

Op de vraag of Ricciardo zijn zitje voor de race op Autodromo di Imola zal behouden, antwoordde Bradley: "Ik denk het niet, nee. Als je het zo bekijkt, het was slechts een kwalificatie en een race waar hij het erg goed deed, maar laten we nou kijken naar hoe hij het over het algemeen doet sinds het begin van het jaar. Dat zijn twee goede sessies uit hoeveel nu? Sorry, maar volgens mij is het een teken aan de wand. Liam Lawson heeft zich bewijzen, en hij staat klaar."

