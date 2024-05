De twee teams van Red Bull vonden het lastig om de F1 Grand Prix van Monaco, die door fans en zelfs coureurs als saai werd beschouwd, door te komen en dus kwamen ze met een creatieve oplossing.

Charles Leclerc was het hele weekend het snelst in Monte Carlo. De lokale held wist voor het eerst zijn thuisrace op zijn naam te schrijven na van start tot finish geleid te hebben. Oscar Piastri werd tweede voor Carlos Sainz die na een rode vlag zijn derde plek terugkreeg ondanks dat hij een lekke band had opgelopen bij de eerste start. Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly maakten in deze volgorde de posities in de punten af. De top tien was aan de finish onveranderd gebleven ten opzichte van de startopstelling. Een van de redenen was dat er nauwelijks pitstops werden gemaakt, omdat iedereen banden mocht wisselen tijdens de rode vlag. Verder vonden de enige inhaalacties buiten de top tien plaats.

Boter-kaas-en-eieren

Fans spraken op social media hun ongenoegen uit over het feit dat de race zo saai was. Max Verstappen maakte zelf tijdens de race ook weinig mee en had tijd voor een grapje over de boardradio. "Dit is oersaai. Ik had mijn kussen mee moeten nemen," liet de Limburger aan Red Bull weten tijdens de volgens hem slaapverwekkende wedstrijd.

De social media managers van Red Bull Racing en VCARB waren maar met andere dingen bezig, aangezien er weinig in de race gebeurde. Ze besloten samen boter-kaas-en-eieren te spelen. VCARB werd afgeleid en verloor het potje, en gaf Lance Stroll daar de schuld van, nadat de Canadees een pitstop moest maken vanwege een lekke band.

