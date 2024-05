Frédéric Vasseur barst van het vertrouwen na de gewonnen Grand Prix van Monaco in de Formule 1 afgelopen weekend. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde plaats, terwijl Ferrari een dubbel podium veilig wist te stellen. De teambaas stelt dat als Verstappen onder druk wordt gezet, hij gaat wankelen. Hoewel hij hoopt dat Ferrari dit kan volhouden, onderschat hij Red Bull Racing absoluut niet.

In Miami werd Verstappen van de winst afgehouden door Lando Norris en diezelfde Norris maakte het de Nederlander ook extreem lastig tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. In Monaco zat McLaren er wederom lekker bij, maar was het Ferrari die met het beste gevoel huiswaarts keert. Red Bull kende wederom een moeizaam weekeinde, want Sergio Pérez crashte bij de start en Verstappen kon vanaf plek zes niets uitrichten tegen de mannen voor zich. Het lijkt erop dat de concurrentie de druk er inmiddels vol op heeft staan bij Verstappen en Red Bull en dat werpt - in ieder geval de laatste races - hun vruchten af. Vasseur ziet dat Verstappen kan gaan wankelen als hij geen mogelijkheid heeft achterover te leunen.

Verstappen maakt meer fouten dan voorgaande seizoenen

"Ik wil geen conclusies trekken puur op basis van dit weekend [in Monaco, red.] maar als je kijkt naar de laatste twee uur van het weekend in Imola, dan denk ik dat Max daar meer fouten maakte dan hij in de afgelopen drie seizoenen bij elkaar deed", zo wordt Vasseur geciteerd door MotorsportWeek. Volgens de Ferrari-chef kon Red Bull lang in haar "comfortzone" blijven met betrekking tot de strategie en moeten ze nu steeds vaker uit een ander vaatje tappen. Hij wijst dan ook naar de voorgaande jaren: "Ze werden toen niet gedwongen om tot het uiterste te gaan. Ik denk dat ze vorig jaar een heel behoorlijk gat hadden, we konden alleen soms met ze vechten in de kwalificatie, maar in de race was het gemiddeld vier tot vijf tienden."

Dit seizoen geen 'comfortzone' meer voor Red Bull

Vasseur vervolgt: "Volgens mij was het Djedda waar Max vorig jaar op plek negen moest beginnen en na drie ronden alweer aan de leiding lag. Ze hadden die troost, ze wisten dat alles kon gebeuren." Maar dit seizoen ligt dat anders, zo ziet Vasseur. "Dit seizoen is dat niet meer het geval. Niet alleen bij ons, maar ook niet wat betreft McLaren en Red Bull, omdat McLaren dichterbij zit. Uit dit gevecht moeten we het beste zien te halen", zo zegt de teambaas, die Red Bull overigens niet wil onderschatten. "Ik denk dat ze terug zullen komen, ze zullen snel weer terug zijn en sterk zijn."

