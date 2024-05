Raphaël Elmaleh is het 10-jarige achterneefje van Prins Albert II van Monaco en hij mocht samen met enkele familieleden op het podium staan tijdens de ceremonie van de F1 Grand Prix van Monaco. Tijdens de festiviteiten belandde er wat champagne op zijn jasje en kleine Raphaël besloot het stiekem even te proeven.

Charles Leclerc kwam in het prinsdom als winnaar over de streep, gevolgd door Oscar Piastri en Carlos Sainz. Het drietal verscheen naderhand op het podium en daar werden zij vergezeld door de koninklijke familie van Monaco. Zo waren onder meer Prins Albert II en Prinses Charlène aanwezig op het ereschavot, maar dat gold ook voor de 10-jarige Raphaël, het zoontje van Charlotte Casiraghi, die de dochter is van Prinses Caroline van Hannover. Zoals altijd werd er traditiegetrouw met champagne gespoten op het podium en een deel van deze alcoholische drank kwam terecht op het colbertje van Raphaël. De jongen zag direct zijn kans schoon om eens even te proeven van deze alcoholische versnapering.

Raphaël (10) proeft champagne op podium in Monaco

Prins Albert II, normaal gesproken vrij ingetogen, deed dit keer ook mee met de podiumfestiviteiten en greep een fles champagne. De 66-jarige Monegask spoot de drank richting de coureurs en Ferrari-teambaas Fred Vasseur, die ook mee was gegaan richting het podium, en zodoende ontstond er een ware champagnefontein. Blijkbaar kwam deze drank ook op het colbertje van Raphaël terecht, want op beelden is te zien dat de jongen met z'n vingers de drank van z'n jasje veegt en vervolgens z'n vingers in z'n mond stopt om te proeven. Echt dronken zal hij niet geworden zijn van deze paar druppels, maar het leverde wel een leuk beeld op.

