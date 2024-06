Het team van Racing Bulls heeft richting 2025 een belangrijke knoop door te hakken over de invulling van het tweede stoeltje. Yuki Tsunoda lijkt zich met zijn uitstekende prestaties wel veilig te stellen, maar hoe zit het met de andere plaats bij het team? Helmut Marko spreekt van een 'luxeprobleem'.

Niet alleen het tweede stoeltje bij de hoofdmacht van Red Bull Racing is dit seizoen een hot topic. Ook de tweede plek bij Racing Bulls, het zusterteam van de Oostenrijkse formatie, is regelmatig onderwerp van gesprek richting 2025. In eerste instantie leek het voor dit seizoen erop dat Tsunoda en Ricciardo het samen mochten gaan uitvechten wie volgend seizoen nog in de koningsklasse actief zou zijn en op dit moment lijkt het erop dat de Japanse coureur gemakkelijk de boventoon voert en zijn zitje voor 2025 veilig lijkt te stellen.

Twee Japanners?

Daar waar Red Bull door lijkt te willen met Pérez, zal het dus om een stoeltje bij Racing Bulls gaan. Wie er naast de Japanner komt te zitten, is voorlopig nog een groot vraagteken: "Het is een luxeprobleem! We hebben naast Tsunoda nog een andere Honda-coureur die goede races afwerkt en dat is Iwasa. Hij heeft dit jaar nog geen race gewonnen omdat hij twee keer een slechte start had, maar staat nog wel derde in het kampioenschap. Dat zijn twee Japanse coureurs die een langdurig contract met ons hebben, waardoor we moeten zien hoe dat op de lange termijn verder gaat", vertelt Marko in gesprek met Motorsport.com.

Hadjar en Marti

Naast de Japanner zijn vanzelfsprekend ook Ricciardo en de veelbesproken Liam Lawson belangrijke opties voor het team. Zij zijn echter niet de enigen:" We hebben Hadjar die het erg goed doet in de Formule 2 en ook Marti, al maakt hij nog te veel fouten. Bij Hadjar moet je bedenken dat hij tijdens de eerste race in de rondte is getikt en dat hij ook al twee keer technische problemen heeft gekend, terwijl hij in een winnende positie zat. Hij staat nog altijd tweede in het kampioenschap, dus hij is absoluut één van de snelste en meest constante mannen in het kampioenschap van dit jaar", besluit Marko.

