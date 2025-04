Isack Hadjar zal de F1 Grand Prix van Japan aanvangen vanaf de zevende plaats. De rookie van zusterteam Racing Bulls is daarmee de beste Red Bull-coureur achter Max Verstappen. Hij hoopt dat de formatie uit Faenza dit keer wel de strategie onder de knie heeft, zodat hij zijn eerste punten voor het kampioenschap kan pakken.

Voor het tweede raceweekend op rij was Hadjar snel genoeg om Q3 te bereiken. Net als in China heeft hij zich op het Suzuka International Racing Course gekwalificeerd op P7. De Algerijnse Fransman bewijst zich als de op één na snelste Red Bull-coureur achter Verstappen, die op zijn beurt verraste met de pole position. Liam Lawson, die na zijn degradatie de teamgenoot is geworden van Hadjar bij Racing Bulls, werd in Q2 geëlimineerd, maar reed alsnog een betere rondetijd dan Yuki Tsunoda die in de RB21 teleurstelde met de vijftiende plek.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hadjar staat klaar in het geval Tsunoda faalt bij Red Bull: "Als ik gebeld word..."

Probleem met het stoeltje

"Eerlijk gezegd waren we gisteren [tijdens de vrije trainingen] zo sterk begonnen", vertelde Hadjar tegenover Viaplay. "De snelheid zat er toen goed in. De derde vrije training ging vervolgens niet zo lekker, maar door die sessie heen hebben we de juiste aanpassingen gemaakt. Dat heeft het team fantastisch gedaan." Hij verloor in VT3 tijd door problemen met zijn stoeltje en die problemen kwamen in Q1 weer terug. "Ik moest toen uit de auto springen en er daarna weer in. Gelukkig was het voor Q2 en Q3 opgelost."

P7… you love to see it 🧑‍🍳



LL30 with a mega drive and all to race for 👊#F1 #VCARB #JapaneseGP pic.twitter.com/1xSRgq7uNw — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) April 5, 2025

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

Hopelijk geen fouten met de strategie

Hadjar hoopt op zondag zijn eerste punten te scoren. "We starten vanaf P7. In China reden we ook al in de punten, maar wat daar gebeurde... gebeurde", lachte hij als een boer met kiespijn. "Morgen hebben we een kans om het goed te maken." Racing Bulls reed op het Shanghai International Circuit met beide coureurs comfortabel in de top tien, totdat ze besloten om een tweestopper te doen. Ze vielen terug en konden de verloren tijd niet meer goedmaken. Hadjar werd, na de diskwalificaties van Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Pierre Gasly, als elfde geklasseerd.

Gerelateerd