Yuki Tsunoda debuteert dit raceweekend voor Red Bull Racing, het hoofdteam van de energiedrankfabrikant. Maar mocht hij eveneens niet aan de verwachtingen voldoen als ploegmaat van Max Verstappen, dan kunnen ze altijd nog Isack Hadjar bellen. De rookie laat tijdens de F1 Grand Prix van Japan weten dat hij klaarstaat, mocht het nodig zijn.

Hadjar wist in zijn juniorcarrière races te winnen in de Franse Formule 4, de Formule Regional in Europa en Azië, en in het FIA Formule 3-kampioenschap. Hij bracht vervolgens twee seizoenen door in de FIA Formule 2 en werd afgelopen jaar vicekampioen achter Gabriel Bortoleto. Het presteerde goed genoeg om Red Bull te overtuigen hem een zitje te geven bij zusterteam Racing Bulls. Hij nam daar de plek over van Liam Lawson, die de promotie kreeg na het ontslag van Sergio Pérez. Lawson viel echter op zijn beurt weer erg tegen en dus zijn hij en Yuki Tsunoda van plek gewisseld. Mocht Tsunoda ook niet aan de verwachtingen voldoen, dan wil Hadjar wel een poging wagen.

Hadjar staat klaar voor telefoontje

"Tja...", reageerde Hadjar weifelend na de opmerking van Sky Sports F1 dat Red Bull de luxe heeft om uit vier in plaats van twee coureurs te kiezen. Op de vraag of hij er klaar voor zou zijn, als hij het telefoontje van Red Bull krijgt, antwoordde de Algerijnse Fransman na een lange pauze: "Natuurlijk. Het is Red Bull, hè? Het is een topteam. Uiteraard zou het een enorme uitdaging zijn en ik plan er momenteel ook niet voor. Ik probeer gewoon mijn best te doen met wat ik heb. Maar ja, als ik gebeld word, dan zeg ik dat ik er klaar voor ben. Zelfs als ik het niet ben, zou ik nog het nog zeggen", vertelde Hadjar lachend.

De rookie werd vervolgens gevraagd naar het verschil in de wegligging tussen de Red Bull en de Racing Bulls: "Ik heb niet genoeg ervaring om de twee te vergelijken. Ik reed vorig jaar de hele dag met de Red Bull in Abu Dhabi, nadat ik de sprong had gemaakt van F2 naar F1, en voor mij voelde het geweldig. Maar je pusht dan nog niet tot de limiet, dus ik heb geen idee, maar ik kan over mijn eigen auto wel zeggen dat ik daar comfortabel mee kan rijden."

