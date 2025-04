Christian Horner heeft tijdens de F1 Grand Prix van Japan laten weten dat ze nog steeds geloven in Liam Lawson, ondanks zijn degradatie van Red Bull Racing naar zusterteam Racing Bulls. Volgens de teambaas zou hij net zo snel zijn geweest als Yuki Tsunoda, maar het zou tijd hebben gekost dat Red Bull niet kan verliezen ten opzichte van McLaren, Mercedes en Ferrari.

Lawson mocht in het vervloekte tweede Red Bull-stoeltje plaatsnemen als opvolger van Sergio Pérez, die afgelopen december vanwege teleurstellende resultaten was ontslagen. Na twee raceweekenden zat het avontuur er al op voor de Nieuw-Zeelander, die puntloos bleef in Australië en China, want Red Bull GmbH en de Thaise oprichters besloten tijdens een vergadering in Dubai om Tsunoda naast Verstappen neer te zetten. Tot dusver lijkt het de juiste beslissing te zijn geweest. Tsunoda was tijdens de eerste vrije training voor het Japanse thuispubliek slechts 0.107 seconden langzamer dan de regerend wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda vindt instabiliteit RB21 in simulator meevallen: 'Voelde niet extreem lastig'

Pleister eraf getrokken

Op de vraag van Sky Sports F1 of Tsunoda een coureur is die Verstappen kan helpen rondom de ontwikkeling van de RB21, antwoordde Horner: "Door gebruik te maken van Yuki's ervaring, zijn de engineers er hopelijk toe in staat om sneller vooruitgang te boeken met de auto. Die kennis is ontzettend nuttig. Dit seizoen is het vooral een race om ontwikkeling en dat is waarom we het besluit zo vroeg hebben genomen. Ik denk dat Liam ook zo snel [als Tsunoda] had kunnen zijn, maar dat had misschien vijf, zes, zeven races of het halve seizoen geduurd. Zoveel tijd hebben we niet. Dus na het intern te hebben besproken, besloten we om de pleister eraf te trekken en er meteen wat aan te doen."

De Brit gelooft echter nog steeds in Lawson: "Achteraf hebben we denk ik gewoon te vroeg te veel gevraagd van Liam. Er is een boel dat aan de auto moet gebeuren en helaas moet je dan een soort van wreed zijn. Maar hij zit nog in de Formule 1. Hij is terug bij Racing Bulls en we geloven nog steeds in hem voor de toekomst."

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

© Red Bull Content Pool

Gerelateerd