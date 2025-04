Volgens Yuki Tsunoda is de RB21 helemaal niet zo lastig te besturen, zoals vaak wordt gesteld. De Japanner beroept zich echter wel op de sessies in de simulator en zal vannacht tijdens de eerste vrije training voor het eerst de wagen van Red Bull mogen testen.

Waar Red Bull aan het begin van 2023 nog beschikte over een dominante en makkelijk te besturen wagen, ging het halverwege dat seizoen steeds verder achteruit. Het gevoel met de RB20 was al een stuk minder, zo erg zelfs dat Sergio Pérez grote moeite had om de top tien te bereiken in de wagen. Dat resulteerde in een vervanging door Liam Lawson, maar de Nieuw-Zeelander kon niet uit de voeten met de RB21, waar ogenschijnlijk alleen Max Verstappen mee overweg kan.

'In de simulator voelt RB21 niet zo extreem lastig'

Aan Tsunoda de schone taak om Verstappen voor de rest van het seizoen rugdekking te geven, en op de persconferentie in Japan legt hij zijn eerste bevindingen van de RB21 uit. 'Ik bedoel, in de simulator is het uiteraard niet helemaal correct als het gaat om de moeilijkheidsgraad van de auto, maar het voelde in ieder geval niet extreem lastig', zo opent de kersverse Red Bull-coureur.

Verschillende afstellingen geprobeerd

Hoewel de wagen niet extreem lastig aanvoelt, snapt hij de kritiek erop wel. "Ik kan begrijpen wat de coureurs zeiden over de instabiliteit of het gebrek aan rijvertrouwen. Ik heb verschillende afstellingen geprobeerd die ik wilde testen om het beter te maken, en die twee dagen leken behoorlijk productief." Die sessie heeft ervoor gezorgd dat de Japanner in zijn thuisrace beter weet welke richting hij op moet. "Ik weet in welke richting ik wil beginnen, en het lijkt een goede basis te zijn wat betreft de algehele prestaties. Dus ja, het was een echt goede simulator-sessie."

