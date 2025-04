Hoewel dr. Helmut Marko aan het einde van 2024 nog afscheid nam van Sergio Pérez bij Red Bull Racing, onthult de Oostenrijker dat hij na een telefoongesprek met 'Checo' gelooft in een comeback, maar dan bij het team van Cadillac.

Pérez sloot zich in 2021 aan bij Red Bull, wat mede te danken was aan zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Sakhir in 2020. 'Checo' keek namelijk lange tijd uit naar zijn pensioen, omdat Racing Point werd getransformeerd naar Aston Martin en Sebastian Vettel het plekje van de Mexicaan zou innemen. Onder de vlag van Red Bull heeft Pérez diverse overwinningen behaald, maar vooral het laatste seizoen was er eentje om te vergeten. Waar teamgenoot Max Verstappen knokte om de wereldtitel, knokte Pérez vaak in de achterhoede van het veld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen krijgt de lachers op zijn hand in Japan: “Nee! Haha, natuurlijk niet”

Pérez in 2026 weer op de startgrid?

De naam van Pérez wordt gelinkt aan Cadillac, dat vanaf komend jaar op de startgrid staat. Ook Marko heeft dat voorbij zien komen en vindt dat Pérez een comeback verdient, zo klonk de Mexicaan opgewekt aan de telefoon. Over het gesprek onthult Marko bij Kleine Zeitung: "Als hij bekomen is van de druk van Verstappen en zeer gemotiveerd is, dan wel. Hij is enorm populair in Latijns-Amerika, dat mogen we niet vergeten. Ik heb hem net aan de telefoon gesproken. Hij is opgewekt en geniet van het leven. Waarschijnlijk heb je een ervaren piloot nodig. Als Amerikaanse piloot is Colton Herta een goede kandidaat."