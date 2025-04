Isack Hadjar kwalificeerde zich uitstekend als zevende voor de F1 Grand Prix van Japan, een knappe prestatie aangezien hij een probleem had met zijn jongeheer, om het even netjes te zeggen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is onder de indruk van de rookie bij het zusterteam.

Tijdens de derde vrije training op het Suzuka International Racing Course zat Hadjar niet comfortabel in zijn stoeltje. Zijn jongeheer zou geplet worden door de gordels. Het probleem keerde terug tijdens Q1, waardoor hij bijna een cruciale ronde miste om door te gaan naar Q2. "Ik heb nog steeds hetzelfde probleem in de cockpit", riep hij over de boardradio. Het was duidelijk dat hij pijn had. Voordat hij zijn laatste run in Q1 deed, verontschuldigde hij zich nog tegenover Racing Bulls: "Als dit onze kwalificatie verpest, weet dat het me dan heel erg spijt."

Hadjar crashte bijna

"Ongelooflijk, ongelooflijk", reageerde Horner bij F1 TV op de prestaties van Hadjar, die dus uiteindelijk zelfs Q3 haalde. Om de problemen met de gordels kon hij wel lachen: "Hij zal nu na de kwalificatie wel met een hoger stemmetje praten, denk ik." Op de vraag wat er precies was gebeurd, antwoordde de Brit: "Het had volgens mij met ballen te maken. Grapjes terzijde, hij doet het geweldig, zelfs als hij dus niet comfortabel kan zitten. Dat was indrukwekkend."

Hadjar kreeg bij Sky Sports F1 de kans om uit te leggen wat er gebeurde: "Het was een nachtmerrie... Ik realiseerde me dat ik het probleem had, toen ik remde voor bocht 3. Ik dacht: 'O, dit gaat niet goed!' Ik crashte zelfs bijna." De oplossing was simpel: "Gewoon uitstappen en weer instappen."

De Algerijnse Fransman begint de race op zondag dus vanaf P7, terwijl Racing Bulls-teamgenoot Liam Lawson en nieuwe Red Bull-coureur Yuki Tsunoda niet verder kwamen dan P14 en P15, respectievelijk, al schuiven beiden nog een plekje op dankzij een gridstraf voor Carlos Sainz.

