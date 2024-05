Op social media gaan beelden rond van een fragment van tijdens een race uit het Italiaanse Formule 4-kampioenschap, waarbij de commentator per ongelijk lijkt te verklappen dat Andrea Kimi Antonelli binnenkort wordt aangekondigd als coureur voor het Formule 1-team van Williams.

Wie voorspelt dat we Andrea Kimi Antonelli op relatief korte termijn in de Formule 1 gaan zien, doet geen gewaagde uitspraak. Het zeventienjarige racetalent valt onder het opleidingsprogramma van Mercedes, en teambaas Toto Wolff liet eerder al optekenen dat de Italiaan tot de kandidaten behoort voor het vrijgekomen zitje bij de Duitse grootmacht in 2025. Sinds kort doen geruchten echter de ronde dat we het wonderkind dit seizoen al achter het stuur van een Formule 1-auto zullen zien. Antonelli gaat naar verluidt op korte termijn Logan Sargeant namelijk vervangen bij het team van Williams.

Sargeant is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar voldoet niet aan de verwachtingen van het team. De Amerikaan kan het tempo van teammaat Alexander Albon niet bijbenen en heeft al meerdere auto's afgeschreven dit seizoen. In Miami heeft de FIA bevestigd dat er een team is geweest dat vrijstelling voor Antonelli heeft aangevraagd, om een uitzondering te maken op de zogenaamde Max Verstappen-regel. Met zijn zeventien jaar voldoet Antonelli nog niet aan de minimumleeftijdsgrens (18 jaar) om deel te mogen nemen aan het wereldkampioenschap, maar er is dus een team dat hem hiervoor al in de auto wil zetten.

Andrea Kimi Antonelli

Wolff vertelde vervolgens dat het verzoek voor vrijstelling niet bij Mercedes vandaan komt, en dat Antonelli zich moet focussen op zijn Formule 2-seizoen. Het lijkt dus om Williams te gaan. Een bijzonder verhaal, maar op social media gaan nu beelden rond van een fragment uit een race in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap, waarbij de commentator zich lijkt te verspreken: "Andrea Antonelli... De coureur die binnenkort wordt aangekondigd bij W... Uhh, die zin ga ik niet afmaken", klinkt het. Of de commentator meer weet of zich bedacht dat hij beter geen voorspellingen kan doen, is gissen.

