Esteban Ocon staat er niet heel best op in de paddock sinds zijn onhandige actie tijdens de Grand Prix van Monaco. De Fransman crashte met teamgenoot Pierre Gasly en dat komt hem mogelijk op consequenties te staan in Canada. Ook lijken andere teams nu minder happig op het binnenhalen van Ocon.

In de eerste ronde van de Grand Prix van Monaco ging het mis: Ocon crashte met teamgenoot Gasly en viel vervolgens uit. Alpine kondigde al aan dit soort gedrag niet te tolereren en dreigt met maatregelen. Mogelijk wordt Ocon aan de kant gehouden tijdens het raceweekend in Canada. Maar ook voor zijn verdere toekomst, werkt de actie in Monaco niet bevorderlijk. Motorsport-Total.com meldt dat Ocon een stoeltje in 2025 bij Williams in ieder geval uit zijn hoofd kan zetten. De Fransman zou geen teamspeler zijn en dit werd in Monaco nog maar eens bevestigd.

Ocon geen teamspeler, Williams niet geïnteresseerd

Ocon heeft een aflopend contract bij Alpine en hoewel hij sportief gezien de overhand heeft over zijn teamgenoot, is het nog maar de vraag of er een contractverlenging gaat komen. Hij zal dan ook ongetwijfeld kijken naar andere opties, maar Williams is daar niet één van. 'Williams-teambaas James Vowles is niet geïnteresseerd in Ocon omdat hij geen teamspeler is', zo schrijft bovengenoemd medium. 'En deze mening is mogelijk voor hem bevestigd in Monaco.' Sowieso lijkt Williams meer geïnteresseerd in bijvoorbeeld Valtteri Bottas of Carlos Sainz. Beide heren worden veelvuldig in verband gebracht met het stoeltje dat nu nog toebehoort aan Logan Sargeant.

