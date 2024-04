Het seizoen van Daniel Ricciardo is momenteel nog verre van hoe de Australiër het gewenst had. De Visa Cash App RB-coureur presteert eigenlijk constant minder dan teamgenoot Yuki Tsunoda en de eerste geruchten rondom het vervangen van de ervaren rijder beginnen de kop op te steken.

Voorlopig heeft Ricciardo het in dit seizoen lastig en weet hij geen indruk te wekken op de Red Bull-leiding. Iets dat Helmut Marko recent ook al liet horen. Ook in zijn thuisrace in Australië kwam de publieksfavoriet er eigenlijk weer niet aan te pas en kwam hij slechts als twaalfde over de streep. Dit terwijl teamgenoot Tsunoda knap zevende werd. Het zorgt ook voor vraagtekens in het hoofd van de Honey Badger. De RB-coureur gaf na de domper in zijn thuisland aan niet helemaal te snappen waar het tot nu toe misgaat.

Diep in de put

Ook in Japan was het weer een race om snel te vergeten voor Ricciardo, daar zijn Grand Prix al na enkele bochten tot een einde kwam na een crash met Alex Albon. Hoewel het erop leek dat hij er niet al te veel aan kon doen, werd hij tijdens de start wél aan alle kanten voorbij gereden. Journalist Lawrence Barretto sprak hem na afloop en zag een duidelijk aangeslagen coureur: "Ik sprak hem. Hij zat diep, diep, diep, diep in de put. Hij was teleurgesteld en kon geen positieve punten vinden of iets uitleggen. Hij had er eigenlijk niks op te zeggen", stelt hij.

Verandering op komst?

Het zorgt voor grote vraagtekens rondom de toekomst van Ricciardo, die natuurlijk de zeer getalenteerde Liam Lawson in zijn nek heeft hijgen. Vorig jaar zagen we opnieuw dat Helmut Marko niet schroomt om midden in een seizoen wijzigingen door te voeren en Channel 4-presentator Steve Jones heeft het gevoel dat het op deze manier niet lang meer duurt voordat er ingegrepen wordt: "Het is zwaar, we blijven het in de gaten houden. Ik heb het gevoel dat er iets zeer snel gaat veranderen", zo wordt er voorspeld over de situatie.

