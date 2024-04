Bij Red Bull Racing en Visa Cash App RB hangen vraagtekens boven de stoeltjes voor het Formule 1-seizoen van 2025. Helmut Marko gaat in op de toekomst van Sergio Pérez, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo, maar ook op die van Liam Lawson.

Max Verstappen heeft de afgelopen drie jaar het wereldkampioenschap weten binnen te slepen en leidt ook dit seizoen weer de tussenstand. Hij heeft een contract met de energydrankfabrikant voor tot en met 2028. Er waren eerder nog geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes, maar inmiddels lijkt het wel een zekerheidje dat Verstappen bij Red Bull blijft. Pérez hoopt natuurlijk ook op een contractverlenging en heeft goede zaken gedaan in de eerste vier Grands Prix van het seizoen. Marko is net zo tevreden over RB-coureur Tsunoda. Diens ploegmaat Ricciardo zou echter moeten vrezen voor zijn zitje. De Honeybadger stapte halverwege 2023 in als de opvolger van de ontslagen Nyck de Vries, maar is dit seizoen nog altijd puntloos.

Pérez dichterbij Verstappen

"Het is duidelijk dat 'Checo' momenteel zijn beste seizoen meemaakt sinds hij bij ons zit," vertelde een tevreden Marko over Pérez bij de Kleine Zeitung. "Als hij zo blijft presteren, zoals we zagen tijdens de kwalificatie in Japan, dan is hij zeker de beste optie bij Red Bull voor 2025. Hij is een harde werker voor het team en heeft zich nu ook gerealiseerd dat het radicale, andere pad dat hij vorig jaar insloeg als het gaat om de afstelling van de auto, de verkeerde was. De auto staat nu qua setup dichterbij die van Max en dat helpt hem." De Red Bull-hoofdadviseur is ook tevreden over Tsunoda. "Yuki heeft een geweldige start van het seizoen meegemaakt en is niet langer zo'n heethoofd. Er zijn nog maar vier races geweest, dus veel kan je er niet over zeggen, maar hij heeft Daniel wel onder controle, al zaten ze dichtbij elkaar in Japan."

Marko sluit rijderswissel Ricciardo en Lawson niet uit

Op de vraag of hij meer had verwacht van Ricciardo, antwoordde Marko: "De uitdaging voor hem was dat hij duidelijk sneller had moeten zijn dan Yuki, als hij ook maar enige hoop wilde hebben op een zitje bij Red Bull. Dat is tot dusver niet het geval, ook al is het was close." De 80-jarige uit Graz sluit een rijderswissel middenin het seizoen dan ook niet uit: "Natuurlijk hebben we met Liam Lawson als reservecoureur een sterke rijder binnen het team, maar contractueel gezien heeft hij er recht op voor een ander team uit te komen, als hij niet bij ons in de cockpit zit in 2025. Wat dat betreft zou het voor ons uiteraard enerverend zijn als we hem dit jaar nog in de Formule 1 kunnen zien om een duidelijker beeld te krijgen. Maar dit is een complex onderwerp en we moeten zien wat er daarna gebeurt."

