Adrian Newey, de topontwerper van Red Bull Racing die Max Verstappen en Sebastian Vettel kampioenschapsauto's heeft gegeven, waarschuwt de fans dat de dominantie van Red Bull van korte duur kan zijn. Te beginnen met 2025.

In gesprek met Motorsport.com zegt Newey dat hij de kritiek van de fans begrijpt. De Brit wil echter wel duidelijk maken dat Red Bull volgend jaar 'gemakkelijk' ingehaald kan worden. "Mensen klagen erover dat de resultaten tot nu toe gedomineerd zijn, in ons geval gelukkig door ons, maar door één team tijdens deze regels. Maar dat kan natuurlijk veranderen. Het is zeker spannender aan het worden. En wie weet wat er volgend jaar gebeurt? Een van onze rivalen kan ons gemakkelijk inhalen."

Newey weet hoe veranderingen in pikorde onstaan

Newey weet dat veranderingen, zoals die in 2014 en 2022, vaak voor een andere pikorde zorgen. "Als je kijkt naar de geschiedenis, dan is het zo dat wanneer er een verandering is in de regels, het ene team het beter leest dan het andere. En dan is er een periode van dominantie. Dat hadden we met Mercedes aan de PU-kant, toen er een grote PU-verandering was in 2014. We hebben het ook andere keren gehad dat er wijzigingen in het reglement waren. We hebben ook die enorme verandering in 2022 gehad en de grid begint waarschijnlijk naar elkaar toe te groeien. Het zou me verbazen als dat niet zo was en ik denk dat het dit jaar voor ons een veel heviger gevecht wordt dan vorig jaar."

Newey ziet grid in 2026 uit elkaar gaan

Volgens Newey is de kans groot dat de grid tijdens het seizoen 2026 compleet op zijn kop gaat en er tevens groter gaten gaan ontstaan. "En ongetwijfeld zal het volgend jaar voor iedereen een nog hevigere strijd worden. Dus net nu alles samen begint te komen en de fans beginnen te krijgen wat ze willen, hebben we een nog grotere verandering - want het is de eerste keer dat ik me kan herinneren dat we tegelijkertijd een nieuwe PU en een nieuw chassis hebben. Dus de kans dat dat de grid uit elkaar gaat vallen moet behoorlijk groot zijn."

