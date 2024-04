De F1 Grand Prix van China staat komend weekend, voor het eerst sinds 2019, op het programma. De coureurs mogen op donderdag een praatje met de media maken, waarvan een paar in een persconferentie.

In China zullen dit Esteban Ocon, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Nico Hulkenberg, Lando Norris en Zhou Guanyu zijn. Zeker Zhou en Alonso zullen veel te vertellen hebben. Zhou rijdt zijn eerste thuisrace in F1, terwijl Alonso zijn contract bij Aston Martin met een paar jaar heeft verlengd. De persconferentie begint om 06:30 uur Nederlandse tijd, 12:30 uur lokale tijd. Een dag later, om 08:00 uur, begint de persconferentie voor de teambazen.

Horner aanwezig

Andrea Stella, Mario Isola, Christian Horner, Alessandro Bravi zijn aanwezig. Horner is natuurlijk de meest interessante naam, aangezien hij de media tot nu toe vooral rondom sessies te woord heeft gestaan en niet in een persconferentie. Dit zal in China wel het geval zijn. Rondom de persoon Horner is het, nadat hij in februari werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, de laatste weken weer een beetje rustig. Wellicht is dit de reden dat de FIA dit het juiste moment vond om Horner weer bij de persconferentie aan te laten sluiten.

Het persconferentieschema voor het raceweekend in China. Verstappen is niet uitgekozen voor de persconferentie van de coureurs, Horner wel voor die van de teambazen #ChineseGP #F1 pic.twitter.com/K5AWl8gh7F — GPFans NL (@GPFansNL) April 17, 2024

