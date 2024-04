Volgens James Allison, technisch directeur van Mercedes, komt er een upgradepakket aan die ervoor moet gaan zorgen dat de W15 beter gaat functioneren dan momenteel het geval is.

Dat Mercedes in dit huidige tijdperk nog geen goed concept heeft weten te vinden, is inmiddels alom bekend. In het vorige tijdperk kon Mercedes door niemand verslagen worden, totdat het historische seizoen 2021 aanbrak. Sindsdien heeft Max Verstappen alle kampioenschappen veroverd, waarbij Red Bull Racing sinds het nieuwe tijdperk (2022) niet meer te verslaan is en de rol van Mercedes over heeft genomen.

Upgradepakket Mercedes komt eraan

In de Debrief van Mercedes spreekt Allison van een upgradepakket dat eraan zit te komen, waarmee het team hoopt dat de W15 beter, consistenter en sneller wordt. "Er komen upgrade-pakketten voor de auto, maar ook onderdelen waarvan we hopen dat ze de onderliggende balans, die ons in de problemen brengt, zullen corrigeren. Hoe pijnlijk het ook is om op deze manier te praten na een weekend als dit: ik moet gewoon onthouden dat er in de toekomst races zullen zijn, wanneer we weer meer vooraan staan en wanneer we vooruitgang boeken, waarbij het plezier om erover te praten enorm zal zijn. Die dag kan niet snel genoeg komen."

Probleem auto Mercedes

Allison probeert vervolgens te omschrijven wat het voornaamste probleem is van de auto. "We hebben het hele jaar al iets van een front-limited auto, vooral in de bochten met lagere snelheden, en dat werd dit weekend echt opgevoerd tot 11. Als je voorbanden hebt die de bocht niet in willen, betekent dat dat de coureurs een eeuw moeten wachten voordat ze op het gas kunnen bij het uitkomen van de bocht. In extremis moeten ze, om de auto de bocht door te krijgen, gas geven om de achterkant wat losser te krijgen, en dat is dodelijk voor de achterbanden, waardoor je achter oververhit raakt omdat je aan de voorkant beperkt bent."

