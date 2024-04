Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is voorstander van het nieuwe puntensysteem dat momenteel in F1 wordt besproken. In dit nieuwe puntensysteem zou de top twaalf in plaats van de top tien punten scoren, volgens Marko om meerdere redenen voordelig en logisch.

In zijn column voor Speedweek stelt Marko dat ook hij het plan heeft vernomen om de top twaalf punten te geven na een Grand Prix. "Er wordt momenteel in de Formule 1 gesproken over een nieuw puntensysteem, met punten voor de top twaalf, en niet alleen voor de top tien. De reden daarvoor is dat we twee verschillende groepen zien nu. Als de coureurs van de beste vijf teams geen technische problemen hebben en dhr Stroll een normale dag heeft, zijn er geen punten voor de andere vijf teams."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Formule 1 gaat vandaag in overleg over mogelijke introductie nieuw puntenysteem

Spannende duels in middenmoot F1 belonen

Volgens Marko zijn er veel mooie duels in de middenmoot om P11 tot en met P16 die momenteel nergens over gaan behalve positie. Volgens de Oostenrijker moet hier verandering in gaan komen en zouden de duels een beloning op moeten leveren. "Het budgetplafond heeft het veld dichter bij elkaar gebracht, en dat leidt tot extreem spannende gevechten in het middenveld. Dit moet op de een of andere manier beloond worden. Als tien coureurs zo hard strijden, maar geen kans op punten hebben, is het misschien tijd voor verandering."

OOK INTERESSANT: Meerderheid teambazen zijn voorstander van nieuwe puntentelling

F1-teams maken betrouwbare auto's

Nog een reden waarom Marko voor een verandering van het puntensysteem is, is dat hij in F1 ziet dat de betrouwbaarheid van de auto's steeds groter wordt en veel coureurs races uitrijden. Hierdoor zijn er ook meer duels, waardoor meer punten uitdelen logisch is. "Daarnaast zijn de auto's enorm betrouwbaar geworden. In het verleden zagen we een coureur op P15 op twee ronden achterstand eindigen, en dat is nu niet meer het geval. Ik denk daarom dat het een goede keuze is om de top twaalf punten te geven."

Gerelateerd